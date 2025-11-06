Lan tỏa tri thức số: Aptech nhân rộng Dự án phổ cập AI cho cộng đồng

Từ sức hút của khóa học ứng dụng AI tại Hội chợ Mùa Thu 2025, Aptech tiếp tục nhân rộng Dự án phổ cập AI cho cộng đồng, nhằm giúp người dân tiếp cận và làm chủ trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số.

Nhân rộng Dự án phổ cập AI cho cộng đồng

Tại Hội chợ Mùa Thu 2025 vừa qua, khu vực giới thiệu về công nghệ là điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan. Nhiều du khách chia sẻ, đây là khu vực mang đến trải nghiệm hiện đại với các trò chơi tương tác, sản phẩm robot,...Đặc biệt, chương trình đào tạo về ứng dụng AI tại gian hàng của Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech là một trong những nội dung được nhiều người dân quan tâm.

Để tiếp tục nhân rộng chương trình học tập, Aptech cho biết sẽ tiếp tục triển khai Dự án phổ cập AI cho cộng đồng “Thao túng tương lai - Làm chủ AI”, nhằm lan toả cơ hội tiếp cận và học tập về trí tuệ nhân tạo tới mọi người.

Theo đó, nội dung chính của dự án là hỗ trợ 90% học phí khóa học về Gen AI cho người dân ở mọi lứa tuổi và mọi nghề nghiệp.

Cụ thể, chương trình học về Gen AI nhằm giúp mọi người hiểu và sử dụng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, Grok vào công việc, học tập, cuộc sống.

Dự án phổ cập AI cho cộng đồng “Thao túng tương lai - Làm chủ AI” được nhiều du khách quan tâm tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Là một dự án cộng đồng, vì vậy chương trình cũng được thiết kế đáp ứng mọi lứa tuổi và nhu cầu công việc khác nhau.

Không chỉ hỗ trợ sinh viên và người đi làm trong việc sử dụng các công cụ AI để tạo văn bản, hình ảnh, video, thuyết trình hay lập kế hoạch công việc – những kỹ năng thiết yếu trong kỷ nguyên số.

Mà đối với học sinh, dự án sẽ hướng dẫn các em cách dùng AI để tóm tắt bài học, tra cứu kiến thức, gợi ý bài luận, luyện ngoại ngữ và tìm tài liệu học tập. Nội dung học cũng hỗ trợ người lớn tuổi có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin, đọc – dịch – tóm tắt nội dung và tài liệu một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Bên cạnh việc rèn luyện kỹ năng, chương trình còn hình thành tư duy trong việc sử dụng công nghệ, biết cách khai thác AI như một “trợ lý thông minh” thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nó.

Không chỉ sử dụng, con người phải làm chủ AI

Là một trong số bạn trẻ nhận được học bổng khoá Gen AI tại hội chợ, bạn Đinh Quang Sơn – Sinh viên Đại học Việt Pháp chia sẻ rất ấn tượng với khoá học phổ cập AI cho cộng đồng của Aptech.

Theo Sơn, dự án hướng tới việc phổ cập kiến thức và kỹ năng ứng dụng AI cho mọi người là rất thiết thực, đặc biệt hữu ích với sinh viên và người đi làm, muốn nâng cao khả năng sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo trong cuộc sống.

Em cho biết thêm: “Dù đang học ngành CNTT, nhưng khi nghe chia sẻ, em mới nhận ra còn nhiều cách vận dụng AI vào tạo nội dung, hình ảnh, video hay thuyết trình mà mình chưa biết. Em đã đăng ký học thêm khóa Gen AI để bổ sung kiến thức thực tế cho bản thân”.

Các bạn trẻ thích thú khi trải nghiệm gian hàng của Aptech tại Hội Chợ Mùa Thu 2025

Dù đã ngoài 40 tuổi, chị Đào Trần Linh – Làm việc trong lĩnh vực bán hàng rất thích thú với các khoá học về AI.

Chị chia sẻ “Trước đây, tôi mất hàng giờ để làm slide báo cáo hay tìm hiểu nhu cầu khách hàng. Giờ đây, với sự hỗ trợ của các công cụ AI, mọi thứ trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn. Học thêm về AI giúp tôi không chỉ nâng cao hiệu quả công việc mà còn tự tin thích ứng với thời đại số”.

Theo chị Linh, các khóa học ngắn hạn về AI là lựa chọn phù hợp cho những người đã đi làm lâu năm, không được đào tạo bài bản về công nghệ, giúp họ bổ sung kỹ năng mới, tiết kiệm thời gian làm việc và mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp.

Hiện các chương trình đào tạo lập trình, nâng cao năng lực AI của Aptech đang được triển khai tại 285 Đội Cấn, 19 Lê Thanh Nghị (Hà Nội)

Chia sẻ về dự án trên aptechvietnam.com.vn, ông Chu Tuấn Anh – Giám đốc Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech cho biết, hoạt động này nhằm lan tỏa tinh thần sáng tạo và nâng cao hiểu biết công nghệ trong cộng đồng.

Đại diện Aptech nhấn mạnh, việc giúp người dân tiếp cận và ứng dụng công nghệ, đặc biệt là AI, không chỉ là xu hướng mà còn là nhu cầu cấp bách của xã hội hiện nay.

“Biết cách ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo hiệu quả sẽ giúp nâng cấp kỹ năng làm việc, tăng thu nhập và tránh nguy cơ bị tụt hậu trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng”, ông Chu Tuấn Anh nói.

Ông Tuấn Anh cũng thông tin, nội dung học tập trong Dự án Phổ cập AI cho cộng đồng, không chỉ dừng lại ở việc giúp người học hiểu và sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo, mà còn hướng tới mục tiêu cao hơn – giúp con người làm chủ AI.

Theo đó, con người cần biết cách kết hợp sự sáng tạo và cảm xúc của mình với sự chính xác và tốc độ của AI để nâng cao hiệu suất làm việc và tạo ra những giá trị mới cho xã hội.