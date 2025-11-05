Lân Nhã phản hồi tranh cãi giá vé concert quá cao, chia sẻ về Chông Gai mùa 2

HHTO - Ca sĩ Lân Nhã lên tiếng về việc giá vé concert cao so với nhiều tên tuổi như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn.

Tối 4/11, ca sĩ Lân Nhã tổ chức buổi livestream trò chuyện cùng khán giả và chia sẻ về hai dự án âm nhạc sắp ra mắt gồm album NHÃ 2025 và NHÃ Concert nhân kỷ niệm 15 năm làm nghề.

Về album NHÃ 2025, đây là sản phẩm được Lân Nhã ấp ủ hơn hai năm, với sự góp mặt của những tên tuổi lớn trong làng nhạc. Album do nhạc sĩ Hoài Sa đảm nhận phần hoà âm phối khí. Phần xử lý âm thanh (mix) được thực hiện bởi nhạc sĩ Đức Trí, và kỹ sư âm thanh người Mỹ gốc Hàn Sangwook "Sunny" Nam - người từng nhiều lần được đề cử giải Grammys, hoàn thiện khâu cân chỉnh (master) cuối cùng.

Album gồm 8 ca khúc hoàn toàn mới, được xem như một cột mốc trong sự nghiệp của Lân Nhã, phản ánh những thay đổi trong cảm xúc, nhận thức và trải nghiệm của anh suốt chặng đường làm nghề.

Trong buổi livestream nam ca sĩ cũng giải đáp nhiều vấn đề liên quan đến 2 đêm concert diễn ra ngày 7/12/2025 tại Hà Nội và TP.HCM vào ngày 20/12. Hiện tại ê-kíp vẫn giữ bí mật về dàn khách mời góp mặt nhưng Lân Nhã bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể đồng hành cùng người bạn thân Quốc Thiên vì nam ca sĩ đang chuẩn bị cho concert riêng. Trong khi đó, danh sách bài hát được hé lộ sẽ đa dạng thể loại, gồm những ca khúc mới trong album, những bản Ballad "gam thứ" trầm buồn xen những "gam trưởng" tươi sáng.

Vé concert ở Hà Nội có ít hạng vé nhưng giá lại khá cao.

Trong khi giá vé ở TP.HCM dao động từ 900 nghìn đồng đến 4,2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Lân Nhã cũng thẳng thắn lên tiếng về vấn đề gây tranh cãi trong thời gian qua là giá vé concert khá cao (2,5 triệu đồng - 5,9 triệu), đặc biệt khi tổ chức gần thời điểm Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn - có mức giá tương đương. Lân Nhã xin lỗi khán giả và giải thích: "Nhã nghĩ là mỗi người như chị Tâm, anh Tuấn hay bản thân Nhã đều có một lượng khán giả riêng. Ê-kíp đã cố gắng hạ hết mức có thể rồi. Ở Cung Hữu Nghị Việt Xô số ghế ít hơn Nhà hát Hòa Bình, chi phí di chuyển âm thanh, ánh sáng, dàn nhạc từ TP.HCM ra nữa. Mọi thứ đều đội lên rất nhiều nên giá vé phải cao hơn".

Lân Nhã cũng cho biết sau concert cá nhân lần này, anh sẽ tổ chức các đêm nhạc phòng trà, với giá vé dễ tiếp cận hơn. Nhưng sau concert này Nhã chắc chắn sẽ làm các đêm phòng trà với giá vé "bình dân" để nhiều khán giả có thể cùng tiếp cận.

Ngoài ra, trước thắc mắc của khán giả về việc Lân Nhã có tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2, nam ca sĩ cho biết bản thân rất thích chương trình và thường xuyên theo dõi. Tuy vậy, Lân Nhã nhận thấy bản thân không phù hợp vì mình "chỉ biết hát thôi chứ không biết làm gì khác", lại không hoạt ngôn nên sẽ không hợp với format của một chương trình mang tính giải trí cao.