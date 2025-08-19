Lần đầu trưng bày tranh sơn mài dài 7 m tái hiện quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945

TPO - Triển lãm tranh sơn mài khổ lớn "Mùa xuân độc lập" khai mạc chiều 18/8 tại Hà Nội. Trong triển lãm, lần đầu bộ tranh sơn mài khổ lớn với 17 tác phẩm tái hiện các chặng đường lịch sử, chiến thắng vẻ vang của dân tộc được giới thiệu tới công chúng.

Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức triển lãm tranh sơn mài khổ lớn Mùa xuân độc lập tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự buổi lễ và cắt băng khai mạc.

Triển lãm tranh sơn mài khổ lớn Mùa xuân độc lập được tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ VHTTDL, lãnh đạo Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, các sứ quán, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Hà Nội và đông đảo văn nghệ sĩ.

Phát biểu khai mạc triển lãm, TS. Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - nhấn mạnh lần đầu tiên một bộ tranh sơn mài khổ lớn với 17 tác phẩm được họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang sáng tác công phu, tái hiện sinh động các chặng đường lịch sử, chiến thắng vẻ vang của dân tộc và những hình ảnh đặc sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Tác phẩm lớn nhất triển lãm gồm hai mặt, dài 7,2 m, cao 2,4 m. Mặt tranh thứ nhất là bức Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. Mặt còn lại có tên Mùa xuân dân tộc. Đặc biệt, triển lãm có tác phẩm lấy cảm hứng từ ảnh chụp của cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Nam - phóng viên kỳ cựu của báo Tiền Phong.

Ý tưởng cho loạt tranh được lấy ở các sự kiện lịch sử từ kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mỹ.

"Ý tưởng cho loạt tranh về các sự kiện lịch sử từ kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mỹ nhen nhóm trong tôi trong thời gian đang du học. Năm 2017, tôi được gia đình tại Việt Nam nghiên cứu làm vóc sơn mài khổ lớn. Sau 2 năm nghiên cứu, thử nghiệm thất bại lên xuống, gia đình thông báo đã hoàn thành được những tấm vóc đầu tiên để vẽ. Năm 2019, khi vừa từ nước ngoài trở về, tôi bắt tay ngay vào việc phác thảo, tìm kiếm và thu thập tư liệu", họa sĩ kể.

Bức sơn mài khổ lớn khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - nhận xét: "Trong triển lãm Mùa xuân độc lập, họa sĩ đã vẽ một số bức tranh về Bác Hồ, đây là khó khăn rất lớn mà Chu Nhật Quang đã chọn đối mặt. Nhưng chính sự đối mặt với khó khăn này sẽ quyết định số phận nghệ thuật của Chu Nhật Quang", họa sĩ Lương Xuân Đoàn nói.