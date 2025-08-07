Lamoon Diễm Hằng tái hợp cùng đội Bích Phương hay mở ra một "vũ trụ Lamoon"?

HHTO - Mới đây, Lamoon Diễm Hằng bất ngờ "úp mở" dự án mới với hình ảnh 5 chiếc "bóng đen" bí ẩn, liệu sẽ có một "girl group" bước ra từ Em Xinh "Say Hi"?

Mới đây, Lamoon Diễm Hằng - một trong những gương mặt nổi bật tại Em Xinh "Say Hi" - bất ngờ tung teaser hé lộ dự án mới khiến netizen hóa "thám tử". Không công bố thời gian phát hành cụ thể, cô chỉ chia sẻ một hình ảnh với 5 chiếc bóng đen đầy bí ẩn cùng caption đậm chất "chiêm tinh học": “Khi Trái Đất, Mặt Trời và chòm sao Sirius cùng thẳng hàng cũng là lúc cổng năng lượng Sư Tử được mở ra.”

Thông điệp "mở cổng" được dân tình cho rằng sẽ trùng với sinh nhật của Lamoon.

Với 5 tạo hình “mờ ảo” trong poster, nhiều người dự đoán rằng đây chính là màn kết hợp cùng hội chị em thân thiết với cô trong Em Xinh như: Juky San, Quỳnh Anh Shyn, Bích Phương và Mỹ Mỹ - những cái tên vừa làm việc vô cùng ăn ý trong Live stage 4.

Đặc biệt, đội hình “đẹp đều” Bích Phương từng gây bão với màn hóa thân thành “5 chú kiến” khó phân biệt ai với ai. Điều này khiến netizen tin vào khả năng dự án mới của Lamoon có thể là màn kết hợp của 5 nữ nghệ sĩ này.

Năm cô nàng có ngoại hình tương đồng về vóc dáng và chiều cao.

Sản phẩm mới của Lamoon được netizen mong chờ sẽ là sự tái hợp của "5 chị Hằng Nga﻿".

Tuy nhiên, các fan lâu năm của cô nàng lại cho rằng sẽ không có khách mời mà đây chỉ là màn "phân thân" của chính Lamoon. Theo đó, 5 bóng đen là 5 phiên bản khác nhau của chính cô nàng, tiếp nối ý tưởng “vũ trụ Lamoon” từng được cô "nhá hàng" từ năm 2023 nhưng chưa kịp triển khai trọn vẹn.

Năm 2023, Lamoon từng giới thiệu về "vũ trụ Lamoon" với 5 phiên bản khác nhau.

Game Moon là hình tượng đầu tiên được ra mắt hoàn chỉnh.

Các phiên bản này có thể là đại diện cho những khía cạnh khác nhau trong âm nhạc, cá tính và hình tượng nghệ thuật của Lamoon. Trước đó nữ ca sĩ từng giới thiệu đến khán giả 5 bản thể khác nhau từ tính cách đến tạo hình của mình, lần lượt là: Game Moon, Healing Moon, Honey Moon, Sexy Moon và Moon Shadow.

Netizen so sánh điểm tương đồng của hai dự án.

Lamoon Diễm Hằng từng được biết đến khi tham gia Vietnam Idol, gây ấn tượng mạnh bởi màu sắc âm nhạc ngọt ngào và biến hóa qua từng concept. Tại Em Xinh "Say Hi", cô không chỉ ghi điểm với visual xinh đẹp và giọng hát đặc trưng, mà còn trở thành “cây văn” khi liên tục có những phát ngôn viral.