Xã hội

Lâm Đồng còn 2 nội dung chưa khắc phục theo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thái Lâm
TPO - Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, địa phương đã khắc phục 24/26 nội dung vi phạm tại 6 dự án ở Bình Thuận cũ, chỉ còn 2 nội dung sẽ xử lý dứt điểm trong năm 2025.

Ngày 18/9, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về tiến độ xử lý các dự án tại Bình Thuận (cũ) theo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo Thông báo số 252-TB/UBKTTW ngày 17/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ) nhiệm kỳ 2015-2020 có 6 dự án với 26 nội dung vi phạm cần khắc phục. Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã xử lý xong 24/26 nội dung, chỉ còn 2 nội dung tồn tại.

Cụ thể, tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, UBND tỉnh Bình Thuận trước đây giao, cho thuê 3 lô đất nhưng không xác định giá để thu tiền sử dụng đất. Sau đó, Toà án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên buộc Công ty CP Tân Việt Phát nộp hơn 45 tỷ đồng vào ngân sách, song đến nay doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện bản án.

tvp220240506223935.png
Dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 do Công ty CP Tân Việt Phát làm chủ đầu tư.

Đối với Dự án khai thác, chế biến khoáng sản của Công ty Cát Tường, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) đã chấp thuận chủ trương không phù hợp quy hoạch, chưa xác định số tiền hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, gây thất thu ngân sách. Các sở, ngành dự kiến sẽ hoàn thành xử lý trong tháng 10/2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh khẳng định, địa phương sẽ khẩn trương thu hồi khoản hơn 45 tỷ đồng từ Công ty CP Tân Việt Phát trong năm 2025 và yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn tất xử lý sai phạm của Công ty Cát Tường theo đúng tiến độ.

"Việc chậm khắc phục đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng của tỉnh những năm qua. Do đó, các sở, ngành cần tập trung tháo gỡ, đưa các dự án trở lại vận hành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn", ông Nguyễn Minh nhấn mạnh.

Thái Lâm
