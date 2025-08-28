'Kỳ tích' của cá Bống

SVO - Cá bống Frillfin (hay cá bống vây xếp nếp) là một loài cá bé tẹo, chỉ dài khoảng 10-15cm, sống ở những vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên khắp thế giới. Chúng sống ở những hồ đá (hay hồ thủy triều), và nói chung là chẳng có gì đáng chú ý.

Nếu phải nói đến một điểm nổi bật của cá bống Frillfin, thì có lẽ đó là… ngoại hình xấu xí của chúng! Nếu có nhìn thấy một con cá bống Frillfin, bạn cũng sẽ chẳng dừng lại lấy một giây. Nó có màu sắc ảm đạm, chẳng giống như nhiều loài sinh vật rực rỡ khác ở các miền nhiệt đới. Kích thước của nó cũng chẳng to lớn ấn tượng gì. Mà nó cũng chẳng đủ ngon để ăn! Đúng là một loài cá tầm thường, vớ vẩn, bơi quanh quẩn ở những hồ nước biển đầy đá!

Nhưng nhìn theo một khía cạnh khác, thì cá bống Frillfin lại là một sinh vật tuyệt vời. Vì là loài cá nhỏ, nên kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng chính là những con chim – vốn coi cá bống là một bữa ăn ngon lành. Mà ở những hồ đá với điều kiện khắc nghiệt đó, thì cá bống chẳng có nhiều chỗ để bơi đi trốn.

Tuy nhiên, cá bống Frillfin đã phát triển được một kỹ thuật thoát thân ấn tượng. Nó có thể quăng cơ thể dài 10cm của mình sang một hồ đá khác, gần hồ đá mà mình sống. Và nếu cần thiết, nó lại tiếp tục quăng mình như thế, sang chỗ khác, rồi sang chỗ khác nữa. Cứ thế…

Nhưng tại sao có mỗi việc cá bống nhảy sang hồ đá khác lại được coi là ấn tượng? Bởi vì chúng nhảy mà không hề nhìn thấy “hồ đá khác” đó. Chúng không nhìn thấy nơi chúng sẽ nhảy đến, nhưng chúng lại nhảy cực kỳ chính xác!

Cá bống Frillfin đã làm điều này bằng cách nào? Các nhà khoa học đã khám phá ra rằng, khi thủy triều lên, cá bống sẽ bơi khắp nơi, khắp khu vực nhiều đá ngầm đó, và ghi nhớ địa hình, như vẽ thành một bản đồ trong tâm trí vậy. Chúng nhớ được vị trí của những vũng sâu sẽ tạo thành những hồ đá. Mà chúng có thể thuộc lòng được “bản đồ” này chỉ sau một lần lượn vòng quanh! Thế rồi, nhờ ký ức đó, chúng có thể nhảy từ hồ đá này sang hồ đá khác một cách chuẩn xác tuyệt đối!

Bộ não của cá bống Frillfin chỉ to bằng hạt đậu Hà Lan thôi, thế mà chúng có thể làm được điều ấn tượng đó.

Loài cá bé nhỏ này quả thật khiến chúng ta khâm phục. Chúng như một lời nhắc nhở về thế giới kỳ diệu mà chúng ta đang sống.

Và chúng cũng đem tới cho chúng ta một bài học rằng, mỗi người đều có những điểm mạnh riêng, dù trông họ có “tầm thường” đến đâu đi chăng nữa. Vì vậy, bản thân mỗi chúng ta đều nên biết yêu quý, trân trọng chính mình, tìm cách phát triển những tiềm năng của mình, cũng như đừng bao giờ vội vã coi thường bất kỳ ai. Nếu bạn nhìn ra được những khả năng riêng biệt ở người khác, thì bạn không chỉ học hỏi được rất nhiều, mà còn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ thích hợp khi cần thiết, cũng như tận dụng được nhân lực hiệu quả nếu sau này bạn làm lãnh đạo.

Vì vậy, mỗi khi bạn thiếu tự tin về bản thân, hay khi định chê bai người khác, hãy nhớ đến cá bống Frillfin nhé!