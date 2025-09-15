Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Kỳ họp Quốc hội sắp tới công việc rất lớn, nhiệm vụ hệ trọng

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ họp thứ 10 sẽ khai mạc ngày 20/10 và dự kiến bế mạc ngày 12/12, họp tập trung liên tục 1 đợt thay vì 2 đợt như các kỳ trước. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khóa XV, với khối lượng công việc rất lớn và nhiều nhiệm vụ hệ trọng.

Chiều 15/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng chủ trì Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khóa XV, với khối lượng công việc rất lớn và nhiều nhiệm vụ hệ trọng.

159qh.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phạm Thắng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp thứ 10 sẽ khai mạc ngày 20/10 và dự kiến bế mạc ngày 12/12. Kỳ họp dự kiến không tổ chức 2 đợt như các kỳ gần đây mà bố trí thời gian họp tập trung liên tục 1 đợt để hoàn thành sớm các công việc, tạo điều kiện cho các cơ quan, địa phương thực hiện hoạt động cuối năm, chuẩn bị nhiều công việc quan trọng của năm 2026.

Dự kiến, tại kỳ họp cuối năm, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước; có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cùng các cơ quan liên quan rà soát, xác định rõ tiến độ chuẩn bị các nội dung để có kế hoạch cụ thể, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu thống nhất tinh thần, những nội dung nào rất cấp thiết, cần phải sửa đổi, bổ sung theo quy trình rút gọn trong kỳ họp thứ 10 mới bổ sung vào chương trình, nếu trình theo quy trình tại hai kỳ họp thì không trình tại kỳ họp này.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại các cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, ghi nhận rất cao về công tác phối hợp của Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ. Hai bên cần tiếp tục phát huy tinh thần này.

Luân Dũng
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Quốc hội Khóa XV #Kỳ họp thứ 10 #Chủ tịch Quốc hội #Trần Thanh Mẫn #quốc hội Việt Nam #kỳ họp cuối năm #Luật và nghị quyết #Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính #Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội #Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Xem thêm

Cùng chuyên mục