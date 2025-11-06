Khuyến cáo du lịch với nhiều quốc gia, có Việt Nam

TPO - Bộ Ngoại giao Ý vừa ban hành loạt khuyến cáo du lịch mới, áp dụng đối với các điểm đến quan trọng như Trung Quốc, Thái Lan, Đức, Ả Rập Xê Út cùng nhiều quốc gia khác. Các cập nhật này phản ánh những thay đổi về chính sách nhập cảnh, miễn thị thực, đồng thời cảnh báo rủi ro an ninh và bất ổn khu vực gia tăng.

Theo TTW, khuyến cáo nhằm giúp công dân Ý nắm rõ các quy định mới, như yêu cầu thị thực, quy trình kiểm soát biên giới, bảo hiểm bắt buộc và hướng dẫn an toàn tại các khu vực có nguy cơ cao.

Tại Trung Quốc, từ hôm 3/11, Trung Quốc gia hạn chính sách nhập cảnh miễn visa cho công dân 45 quốc gia, bao gồm 32 quốc gia châu Âu như Pháp, Đức và Tây Ban Nha, đến ngày 31/12/2026. Ngoài ra, Thụy Điển cũng được đưa vào danh sách miễn visa từ 10/11.

Đối với riêng công dân Ý, từ ngày 12/11 tới đến 31/12/2026, công dân Ý có hộ chiếu phổ thông còn hạn ít nhất 6 tháng sẽ được miễn thị thực nhập cảnh tối đa 30 ngày cho các mục đích công tác, du lịch, thăm thân hoặc quá cảnh vào Trung Quốc. Tuy nhiên, khách lưu trú tại nhà riêng phải đăng ký với cảnh sát địa phương trong vòng 24 giờ.

Từ 12/11 đến 31/12/2026, công dân Ý có hộ chiếu phổ thông còn hạn ít nhất 6 tháng sẽ được miễn thị thực nhập cảnh tối đa 30 ngày vào Trung Quốc. Ảnh: CNSphoto.

Ở Thái Lan, công dân Ý được miễn thị thực trong 60 ngày, song được khuyến cáo tránh các khu vực biên giới với Campuchia, Lào và Myanmar - nơi từng xảy ra giao tranh hoặc tồn tại mìn chưa nổ. Các tỉnh miền Nam Thái Lan như Yala, Narathiwat, Pattani vẫn nằm trong tình trạng khẩn cấp an ninh, do hoạt động nổi dậy kéo dài.

Đối với Đức, khuyến cáo không thay đổi về nhập cảnh, nhưng nhấn mạnh nguy cơ khủng bố hoặc bạo lực tại các địa điểm công cộng, trung tâm giao thông và sự kiện lớn. Du khách Ý được khuyến nghị duy trì cảnh giác cao, chuẩn bị kế hoạch dự phòng và mang theo giấy tờ tùy thân đầy đủ.

Tại Ả Rập Xê Út, du khách Ý cần thị thực và hộ chiếu còn hạn tối thiểu 6 tháng. Khuyến cáo nêu rõ du khách cần đề phòng rủi ro an ninh tại các khu vực biên giới với Yemen, Iraq và Bahrain, nơi từng xảy ra tấn công bằng hỏa lực hoặc tên lửa. Du khách được khuyên tránh tụ tập đông người, hạn chế di chuyển đến các vùng có cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu.

Du khách đến Ả Rập Xê Út được khuyên tránh tụ tập đông người, hạn chế di chuyển đến các vùng có cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu. Ảnh minh họa: Reuters.

Với riêng Việt Nam, công dân Ý được miễn thị thực tối đa 45 ngày, có thể xuất cảnh và tái nhập cảnh trong thời hạn này. "Thị trường du lịch Việt Nam ngày càng có sức hấp dẫn mạnh mẽ; du khách và công ty lữ hành Ý nên đảm bảo giấy phép nhập cảnh chính xác, xác minh bảo hiểm và lập kế hoạch hành trình để có chuyến trải nghiệm tốt nhất", TTW nhấn mạnh.

Theo Bộ Ngoại giao Ý, những khuyến cáo mới này phản ánh hai xu hướng song song, trong đó một mặt là nới lỏng thủ tục nhập cảnh tại nhiều quốc gia (như Trung Quốc, Việt Nam), mặt khác là gia tăng cảnh báo an ninh và bất ổn khu vực (như ở Thái Lan, Ả Rập Xê Út, Đức).