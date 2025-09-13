Cảnh báo du lịch tới Pháp

TPO - Trong tháng 9 này, Pháp tiếp tục trở thành điểm nóng trong các khuyến cáo du lịch quốc tế, khi nhiều quốc gia như Canada, Úc và Anh đồng loạt đưa ra cảnh báo cho công dân của mình.

Theo tờ Euro News, sau làn sóng đình công hồi tháng 7 khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy, hành khách mắc kẹt giữa mùa cao điểm du lịch hè và các hãng hàng không phẫn nộ, Pháp lại chuẩn bị đối diện một đợt gián đoạn mới trong ngày 18-19/9.

Hôm 10/9 diễn ra cuộc biểu tình chống chính phủ trên khắp nước Pháp, khiến ​​đường phố ngập trong khói và hơi cay.

"Khác với mùa hè, cuộc đình công lần này diễn ra ngoài kỳ nghỉ lễ, khiến việc đặt lại vé cho hành khách trở nên khó khăn hơn. Các hãng bay cảnh báo nguy cơ kéo dài tình trạng ùn tắc và chậm trễ chuyến bay", Euro News viết.

AP cho biết, các cuộc biểu tình và đình công mang tên Bloquons Tout (Chặn mọi thứ), là một phần của cuộc đình công trên toàn quốc phản đối kế hoạch thắt lưng buộc bụng do cựu Thủ tướng François Bayrou đề xuất.

Lập tức, Chính phủ Canada đã cập nhật đánh giá tình hình an ninh tại Pháp ở mức cần “Hãy hết sức thận trọng” do nguy cơ khủng bố và bất ổn xã hội. Cơ quan ngoại giao khuyến nghị du khách Canada phải luôn cảnh giác khi đến các địa điểm đông người, đặc biệt là những nơi công cộng và điểm tham quan nổi tiếng.

Du khách phải luôn cảnh giác khi đến các địa điểm đông người, đặc biệt là những nơi công cộng và điểm tham quan nổi tiếng ở Pháp thời gian này. Ảnh: AP.

Tại Úc, trang Smartraveller cảnh báo về hàng loạt cuộc đình công và biểu tình dự kiến diễn ra trong tháng 9, trong đó có ngày cao điểm là 18/9 tới. Chính quyền Úc lo ngại tình trạng này sẽ làm gián đoạn nghiêm trọng hệ thống giao thông công cộng, từ tàu điện ngầm, xe buýt cho đến các chuyến bay nội địa và quốc tế. Ngoài ra, rủi ro khủng bố vẫn được duy trì ở mức đáng lo ngại.

Anh cũng đưa ra cảnh báo tương tự, nhấn mạnh du khách có thể gặp khó khăn trong việc di chuyển, đặc biệt tại các thành phố lớn như Paris, Lyon hay Marseille. Văn phòng Đối ngoại, Khối thịnh vượng chung và Phát triển Anh (FCDO) khuyến nghị công dân theo dõi chặt chẽ lịch trình biểu tình, tránh các khu vực tập trung đông người và chuẩn bị phương án thay thế cho kế hoạch di chuyển.

TTW cho biết, tám tổ chức lớn, trong đó có CGT, Solidaires, FO và CFDT đã đồng loạt kêu gọi biểu tình, đình công trên khắp nước Pháp để phản đối các đề xuất trong ngân sách năm 2026, như cắt giảm chi tiêu phúc lợi và bãi bỏ 2 ngày nghỉ lễ. Ngoài ra, bất mãn về lương và điều kiện lao động càng làm gia tăng căng thẳng.

"Ngành đường sắt sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ba công đoàn đại diện cho 70% lao động SNCF đã đăng ký đình công, đe dọa làm gián đoạn dịch vụ TGV lẫn tàu địa phương TER trên toàn quốc. Ở Paris, bốn công đoàn thuộc RATP cũng ủng hộ đình công, có thể khiến xe buýt, tàu điện và tàu điện ngầm rối loạn từ ngày 17-19/9", TTW viết.

Công nhân đường sắt cầm bom khói tại ga tàu Gare de Lyon khi tham gia biểu tình "Chặn mọi thứ" ở Paris, Pháp hôm 10/9. Ảnh AP.

Hiện tại, giới chức một số nước và chuyên gia du lịch kêu gọi du khách theo dõi sát sao thông tin từ cơ quan ngoại giao, cập nhật lịch trình đình công và hạn chế di chuyển qua khu vực biểu tình. Đặc biệt, những ai có kế hoạch đến Pháp ngày 18/9 cần chuẩn bị tinh thần cho khả năng thay đổi hoặc hủy chuyến.

Truyền thông quốc tế nhận định, cuộc đình công này được đánh giá là một trong những sự kiện lớn nhất mùa Thu tại Pháp, phản ánh căng thẳng xã hội đang gia tăng và tác động trực tiếp tới ngành du lịch - vốn vừa mới phục hồi sau đại dịch.