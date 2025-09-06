Khui “sít-rịt” các dự án tiếp ứng cho dàn anh tài tại Encore Concert ATVNCG D-7, D-8

HHTO - Encore Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Day D-7, D-8 là dịp các FC “bung lụa”, mang đến những project chất lượng, khép lại hành trình mùa 1 đồng hành cùng các anh tài.

Mới đây, fansite The Massive Love for Tăng Phúc đã chia sẻ hình ảnh Tăng Phúc sáng bừng trên các màn hình LED tại 2 địa điểm LED Hoàng Phúc (52 Nguyễn Huệ, TP.HCM) và LED Sunwah (115 Nguyễn Huệ, TP.HCM) trong các khung giờ từ 14h-24h ngày 5/9 và từ 6h-13h ngày 6/9. Project này nằm trong kế hoạch tiếp ứng của The Massive Love for Tăng Phúc dành cho Hải Ly trước thềm encore concert ATVNCG D-7, D-8.

Tăng Phúc sáng bừng trên màn LED tại phố Nguyễn Huệ, TP.HCM. Ảnh: The Massive Love for Tăng Phúc.

Ngoài ra, fansite còn bố trí chuyến xe đặc biệt mang tên Homeward Beaver đưa đón các bạn fan đến concert ATVNCG D-7, D-8 từ 3 điểm đón gồm: Lanmark 81, Nhà Hát Lớn, Công viên 23/9 đến điểm cuối là The Global City và ngược lại sau khi concert kết thúc. Tất nhiên là sự chu đáo này khiến các fan của Hải Ly thả tim rần rần rồi!

"Homeward Beaver" là chuyến xe đặc biệt đưa đón fan của Tăng Phúc tới tham dự encore concert. Ảnh: The Massive Love for Tăng Phúc.

Dear SOOBIN - Your wish, Our journey cũng là dự án cuối cùng của team 8228, khép lại hành trình đồng hành cùng SOOBIN với nhiều project chất lượng.

Fan booth đặc biệt được 8228 thiết kế dành tặng SOOBIN và cộng đồng fan. Ảnh: 8228.

Tiếp ứng cho encore concert, 8228 đã chuẩn bị một fan booth siêu khủng, dài tới 8m, mang tên Dear SOOBIN. Fan booth này được xem như một chuyến tàu đặc biệt đưa các công chúa, hoàng tử cùng quay ngược thời gian về những ngày đầu tiên team 8228 đồng hành cùng SOOBIN với những project đáng nhớ.

Hiện fan booth đang được đặt tại sảnh của đại bản doanh Space Speakers Label (The Global City, TP.HCM) từ ngày 5/9 đến hết ngày 7/9.

Ghé fan booth "Dear SOOBIN" trong 2 ngày diễn ra concert, fan sẽ được tặng rất nhiều quà. Ảnh: 8228.

Ngoài ra, 8228 còn kết hợp với đối tác 2.000 banner cầm tay, 15.000 set sticker random, stamp sticker, 300 dây buộc tóc xinh xắn, 360 tấm phim… dành cho các công chúa, hoàng tử tại fan booth Dear SOOBIN trong thời gian từ 12h-14h ngày 6/9 và 7/9.

[RE:ZHOU] là dự án “khủng” của nhà Zhoufam dành cho Duy Khánh. Trong đó, phải kể đến “chiếc” booth checkin rực rỡ đã sẵn sàng đón khách tại encore concert.

"Chiếc" booth check-in rực rỡ do Zhoufam thiết kế. Ảnh: Zhoufam.

Chưa hết, Zhoufam còn là nhà “đầu tư” cho gian hàng Trung Thu của “bé Thu” Duy Khánh, mang đến không khí phá cỗ trăng rằm, cùng các loại bánh ngon đãi các anh tài tham gia buổi tổng duyệt cho ATVNCG D-7, D-8. Với sự chăm chút của FC, “bé Thu” Duy Khánh có thể “sĩ” với các anh em rồi nha!

Gian hàng đặc biệt fan dành tặng Duy Khánh. Ảnh: Zhoufam.

Gian hàng với nhiều thức quà bánh, mang đậm phong vị Trung thu. Ảnh: Zhoufam.

Ngoài ra, Zhoufam còn chuẩn bị xe bus 2 tầng miễn phí, đón các thành viên đã đăng kí trước tới encore concert trong ngày 6/9. Cụ thể, sẽ có 4 chuyến xe khởi hành lúc 9h, 11h, 13h, 15h từ Nhà thờ Đức Bà đến The Global City.

Xe bus do Zhoufam tổ chức có 4 chuyến tới The Global City trong ngày 6/9. Ảnh: Zhoufam.

Bếp nhà Jun lấy cảm hứng từ căn bếp thân quen của Jun Phạm, là project do fansite “Thuận” Buồm Xuôi Gió - All for Jun Phạm lên kế hoạch. Theo bật mí từ fansite, booth check-in tại encore concert sẽ hoạt động từ 10h ngày 6/9. Và ngay từ 11h cùng ngày, Bếp nhà Jun sẽ có hoạt động tặng quà cho các fan, nên bạn đừng bỏ lỡ nhé!

"Bếp nhà Jun" tặng 500 phần quà/ngày cho fan trong 2 ngày diễn ra encore concert. Ảnh: “Thuận” Buồm Xuôi Gió.

Trong ngày 5/9, nhà Rockin’ Official đã “bao” trọn màn hình LED Sunwah (115 Nguyễn Huệ, TP.HCM) và LED Billboard (52 Nguyễn Huệ, TP.HCM), phủ sóng hình ảnh S.T Sơn Thạch nhân dịp encore concert ATVNCG D-7, D-8 diễn ra.

S.T Sơn Thạch "phủ sóng" màn hình LED trên đường Nguyễn Huệ (TP.HCM) trong ngày 5/9. Ảnh: Rockin' Official.

Theo bật mí từ FC, dự án Angel tiếp ứng cho S.T Sơn Thạch sẽ còn 2 hạng mục nữa gồm fan booth được thiết kế với chủ đề “Đôi cánh” và “Tối giản”, và bộ 8 cờ phướn sẽ được treo tại trục đường đường Đỗ Xuân Hợp hướng vào các cổng của The Global City từ ngày 5/9 đến ngày 10/9.

Thiết kế booth check-in của FC Rockin' Official trong dịp encore concert. Ảnh: Rockin' Official.

Bộ cờ phướn được FC của S.T Sơn Thạch đầu tư. Ảnh: Rockin' Official.

Cùng đồng hành với Neko Lê và gia đình Cẩm Chướng trong dịp này, fansite Neko Lê 2302 – Carnation FC mang tới dự án Mèo Lê Du Ký, đem tới nhiều trải nghiệm dành cho fan.

Triển lãm "Mèo Lê Du Ký" mang đến những hình ảnh gắn với hành trình làm nghề của Neko Lê. Ảnh: Neko Lê 2302 – Carnation FC.

Triển lãm Mèo Lê Du Ký được tổ chức tại Wiyo Complex (46-90 N3C, Khu Global City, TP.HCM) với các khu vực “tràn ngập Neko Lê” và trạm tiếp sức F&B, hứa hẹn sẽ vui tưng bừng. Triển lãm mở cửa từ 10h – 16h ngày 6/9 và 7/9, mỗi ngày sẽ phát 300 phần quà/ngày dành cho các Cẩm Chướng đến sớm nhất.

Một số hình ảnh trong triển lãm "Mèo Lê Du Ký". Ảnh: Neko Lê 2302 – Carnation FC.