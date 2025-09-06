Động thái lạ của Miu Lê - Nam Vlog khiến fan lo lắng: "Chiến hạm" liệu có chìm?

HHTO - Mới đây, Miu Lê và Nam Vlog bất ngờ “biến mất” khỏi danh sách theo dõi của nhau trên Instagram, dấy lên nghi vấn rạn nứt sau loạt “hint” hẹn hò trước đó.

Netizen xôn xao khi phát hiện Miu Lê và “bạn trai tin đồn” Nam Vlog đồng loạt "bay màu" khỏi danh sách theo dõi của nhau trên Instagram. Chỉ một cú nhấn nút “unfollow” nhưng đủ để loạt đồn đoán rạn nứt ra đời, nhất là khi trước đó cả hai liên tục để lộ dấu hiệu tình cảm, thậm chí còn được đồng nghiệp nhiệt tình “đẩy thuyền”, khiến khán giả tin chắc "thiếu mỗi bước công khai".

Thời điểm hiện tại, cả Miu Lê lẫn Nam Vlog vẫn giữ im lặng.

Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng việc hủy theo dõi chỉ là một "trò đùa". Bởi lẽ, từ trước đến nay, cả Miu Lê lẫn Nam Vlog đều chưa một lần xác nhận chuyện tình cảm, mà chỉ để khán giả mặc sức “ghép đôi”.

Trước khi có động thái hủy theo dõi, Miu Lê - Nam Vlog từng là cặp đôi được netizen đặc biệt quan tâm thời gian gần đây. Nhất là từ khi giọng ca Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay góp mặt trong Em Xinh "Say Hi", chuyện đời tư của cô, trong đó nghi vấn hẹn hò với chàng vlogger điển trai càng được chú ý.

Cặp đôi không ít lần gây chú ý, từ những bức ảnh "chụp vội" của người qua đường ghi lại khoảnh khắc Miu Lê tay trong tay một chàng trai giấu mặt, đến Nam Vlog đăng tải hình bên một cô gái tóc ngắn có dáng dấp chẳng khác nào “bản sao” của nữ ca sĩ.

Thậm chí, cả hai nhiều lần bị bắt xuất hiện cùng nhau ngoài đời với cử chỉ thân mật.

Không chỉ đời thường, cặp đôi cũng không ngần ngại "tung hứng" trên mạng xã hội qua các bình luận dí dỏm khiến fan càng tin chắc “chiếc thuyền Miu - Nam” đã cập bến. Thậm chí, trong video nấu ăn của Nam Vlog, khán giả còn nhận ra giọng nữ quen thuộc vang lên, như ngầm xác nhận sự hiện diện của Miu Lê.

Đặc biệt hơn khi giữa năm nay cả hai còn đồng loạt nhắc đến chuyện hôn nhân. Trong một video nấu ăn, Nam Vlog vô tư đề cập đến việc lấy vợ, trong khi Miu Lê cũng chẳng ngần ngại chia sẻ về dự định kết hôn khi được hỏi trong livestream.

Miu Lê còn thường xuyên bị chị em "chọc ghẹo" chuyện tình cảm trước ống kính.

Nam Vlog có tên thật Trần Hoàng Nam, là một TikToker hoạt động trong lĩnh vực nấu ăn và viral bởi câu nói “Quá dễ với Nam”. Anh sở hữu chiều cao khủng 1m9, học vấn bài bản, từng du học Canada. Trong khi đó, Miu Lê vốn là một ca sĩ - diễn viên đình đám, nổi tiếng nhờ sự duyên dáng, "mảng miếng" và sở hữu loạt hit trong sự nghiệp âm nhạc: Vì Mẹ Anh Bắt Chia Tay, Yêu Một Người Có Lẽ, Giá Như Cô Ấy Chưa Xuất Hiện,...