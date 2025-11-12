Không phải Gojo, đây là chú thuật sư mạnh nhất Jujutsu Kaisen thời điểm hiện tại

Thương hiệu Jujutsu Kaisen Modulo của Gege Akutami tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ, với phần cốt truyện ngày càng hấp dẫn sau 10 chương đầu tiên. Đặc biệt, tác giả đã chính thức đưa một nhân vật mang tính biểu tượng trở lại, và khẳng định đây là "vị cứu tinh" mà Nhật Bản trong truyện đang cần - Yuji Itadori.

Yuji trở thành nhân tố quan trọng trong ngoại truyện Jujutsu Kaisen.

Cụ thể là trong chương 10 mới nhất của Jujutsu Kaisen Modulo, Gege Akutami chính thức cho Yuji tái xuất, xuất hiện giữa dòng người đông đúc và tỏa ra khí chất của một chú thuật sư dày dạn kinh nghiệm. Theo những gì được hé lộ, Yuji đã rời khỏi tổ chức chú thuật sư từ nhiều năm trước, chọn cuộc sống độc lập bí ẩn. Tuy nhiên, hoàn cảnh cấp thiết hiện tại của Nhật Bản khiến anh bị truy lùng, thông qua câu thoại "Trách nhiệm lớn nhất của chúng ta bây giờ là phải tìm được Yuji Itadori".

Yuji xuất hiện trong chương 10 của Jujutsu Kaisen Modulo.

Thời điểm này, Nhật Bản đang đối mặt với nguy cơ va chạm quyền lực với tộc ngoài hành tinh Simurians hùng mạnh, trong đó có thực thể Dabura được cho là có thể sánh ngang với Sukuna ngày trước. Dù mục tiêu hiện tại của đôi bên là hòa bình, nhưng chỉ một sai lệch nhỏ trong đàm phán cũng đủ dẫn đến chiến tranh. Nhật Bản cần một lực lượng răn đe và cân bằng sức mạnh, và chỉ Yuji Itadori đủ đáp ứng tiêu chuẩn đó.

Yuji trở thành chú thuật sư mạnh nhất thế giới Jujutsu Kaisen của hiện tại.

Khi Yuji được nhắc đến như phương án duy nhất để đối đầu Dabura, điều đó có nghĩa Gege Akutami chính thức xác lập vị thế của anh - chú thuật sư mạnh nhất Nhật Bản thời điểm hiện tại. Sau cốt truyện đại chiến Shinjuku, Gojo Satoru và Sukuna đã là quá khứ, và Yuji vượt qua những chú thuật sư toàn năng khác như Yuta Okkotsu hay Megumi Fushiguro để trở thành người thống lĩnh. Giờ đây, anh được xem là thế lực có thể cứu rỗi phe Trái Đất, càng thêm củng cố vị thế của anh dù trong một thương hiệu ngoại truyện lấy bối cảnh tương lai.