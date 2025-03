Không mấy người biết nằm ngay sau khi ăn cực kỳ nguy hiểm cho sức khoẻ

TPO - Nhiều người thường mắc sai lầm, nằm ngay thậm chí là đi ngủ ngay sau khi ăn. Điều này gây hại gì cho sức khỏe?

Sau khi ăn bao lâu thì được nằm? Đã bao giờ bạn tự đặt cho mình câu hỏi này chưa? Đa số chúng ta cảm thấy buồn ngủ hoặc có cảm giác muốn ‘ngả lưng’ sau khi ăn. Đó là do khi ấy, dạ dày tập trung một lượng máu để tiêu hóa thực phẩm, não rơi vào trạng thái thiếu máu cục bộ tạm thời, gây ra cảm giác mệt mỏi, khiến bạn muốn ngủ nhiều hơn.

Một số người trong chúng ta có cảm giác khó chịu, ‘ọc ạch’ sau một thời gian duy trì thói quen nằm ngay sau khi ăn nhưng chưa thực sự hiểu nguyên nhân. Giải đáp từ chuyên gia tiêu hóa, TS.BS. Lê Việt Khánh (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, thời gian nghỉ ngơi sau bữa ăn và hoạt động vận động có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật.

Những bệnh bạn có thể sẽ gặp phải nếu nằm ngay sau khi ăn

Trào ngược dạ dày: Là căn bệnh phổ biến và hầu như không thể tránh khỏi nếu bạn duy trì thói quen nằm ngay sau khi ăn. Việc nằm ngay sau khi ăn có thể làm tăng mức axit trong dạ dày, dẫn đến chứng trào ngược axit dạ dày thực quản, gây kích thích lớp niêm mạc thực quản. Trào ngược dạ dày gây ra nhiều triệu chứng tiêu hóa khó chịu như nóng rát ở ngực, ợ chua, hơi thở hôi, khàn tiếng, khó nuốt… Và đặc biệt, trào ngược dạ dày gây nên những cơn ho dai dẳng, theo tổng kết là chiếm tới 25% các trường hợp ho mạn tính nhưng lại dễ bị nhầm với các bệnh lý về hô hấp.

Đầy hơi, khó tiêu: Chứng rối loạn tiêu hóa này thường gây cảm giác nặng nề, căng chướng, đầy tức hoặc lạnh vùng quanh rốn hoặc thượng vị, kèm theo ợ hơi, buồn nôn nhưng không nôn được. Bệnh làm cho bụng phình to, căng cứng, cảm giác óc ách như đầy nước, gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày.

Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến viêm loét dạ dày, táo bón, viêm tụy và các bệnh tiêu hóa khác.

Béo phì: Một trong những nguyên nhân chính gây gia tăng mỡ dư thừa, đặc biệt ở ‘vòng 2’, là việc chúng ta nằm ngay sau khi ăn. Nguyên nhân là do lượng calo nạp vào cơ thể không có thời gian chuyển hóa kịp thời, đốt cháy thành năng lượng có lợi cho sức khỏe. Phần thức ăn không được tiêu hóa hết sẽ chuyển hóa thành các mô mỡ thừa, tích tụ ở vùng bụng và gây chứng béo phì.

Các bệnh tim mạch thậm chí là nguy cơ đột quỵ

Chúng ta thường thấy tim đập nhanh hơn sau khi ăn một bữa ăn nặng, đặc biệt khi bữa ăn có đồ uống chứa caffein. Đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Nhịp tim tăng lên vì trái tim bắt đầu bơm máu nhiều hơn để đủ cho dạ dày và ruột tiến hành quá trình tiêu hóa. Tuy nhiên, không ít trường hợp lại là do thói quen nằm ngay sau khi ăn của bạn, khiến tăng áp lực lên tim, ảnh hưởng đến hoạt động của tim, bởi sau bữa ăn dạ dày căng to hơn và cơ hoành bị đẩy lên. Đồng thời có những nghiên cứu cho thấy, ngủ ngay sau khi ăn no có thể gia tăng nguy cơ đột quỵ. Bởi việc tăng nguy cơ mắc bệnh trào ngược dạ dày- thực quản, có liên quan đến chứng ngưng thở khi ngủ- một yếu tố nguy cơ dẫn đến đột quỵ.

Bạn nên nằm sau khi ăn bao lâu?

Chuyên gia các bệnh tiêu hóa đã chỉ ra những căn bệnh chúng ta có thể mắc phải nếu nằm ngay/ ngủ ngay sau khi ăn. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, thời gian tốt nhất mà chúng ta có thể nằm sau khi ăn là bao lâu?

30 phút là khoảng thời gian lý tưởng trước khi chúng ta nằm nghỉ sau bữa ăn trưa. Đây cũng là thời gian vừa đủ để giúp thức ăn tiêu hóa từ dạ dày chuyển xuống ruột non một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, với thực tế sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, đặc biệt là những người không có nhiều thời gian nghỉ trưa, con số 15 phút cũng có thể chấp nhận được. Đối với bữa tối, các chuyên gia dinh dưỡng đưa ra lời khuyên rằng, bạn chỉ nên đi ngủ sau khi ăn tối khoảng 2 đến 3 tiếng. Tuy nhiên, đây là những con số dành cho những người khỏe mạnh. Với những người có bệnh thì sao?

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa khẳng định, những người bị trào ngược dạ dày thực quản chỉ nên đi nằm sau khi ăn ít nhất 3 giờ đồng hồ.

Những người có bệnh huyết áp, đặc biệt là huyết áp thấp thì nên đợi ít nhất 1 giờ hoặc hơn sau bữa ăn trước khi nằm.

Vậy thì sau khi ăn chúng ta nên làm gì để tốt cho sức khỏe?

Dù là bữa sáng, bữa trưa hay bữa tối, bạn nên đi bộ nhẹ nhàng sau mỗi bữa ăn. Thông thường, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên đi bộ nhẹ 10 phút sau bữa ăn. Việc đi dạo nhẹ nhàng có thể thực hiện ngay trong ngôi nhà của bạn hoặc bạn có thể cảm thấy thư giãn hơn khi đi bộ chậm rãi ngoài trời. Tuy nhiên, lưu ý vận động cần nhẹ nhàng. Nếu bạn đi bộ nhanh ngay sau khi ăn, khả năng cao bạn sẽ bị đau dạ dày.

Hoặc, ngồi nghỉ sau bữa ăn cũng là lựa chọn rất tốt. Tư thế ngồi cho phép thức ăn đi vào ruột thuận lợi hơn sau khi tiêu hóa.