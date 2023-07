Khối trưởng dán thông báo 'không có thẻ đi vào đường phải nộp 3 triệu đồng'

TPO - Một chung cư ở TP Vinh (Nghệ An) dán thông báo phương tiện không có thẻ lưu thông trên tuyến đường dân sinh nếu bị dân phòng, công an tạm giữ phải nộp 3 triệu đồng với ô tô, 1 triệu đồng với xe máy.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một tờ giấy thông báo của khối trưởng, kiêm trưởng ban vận động xây dựng của khối 12, phường Cửa Nam, thành phố Vinh về việc sắp tới sẽ cấp thẻ cho các phương tiện lưu thông tuyến đường ngõ 42, ngõ 16 và hẻm 5, ngõ 85 đối với những hộ dân đã góp tiền để nâng cấp đường.

“Đối với những hộ chưa đóng góp, không có thẻ mà lưu thông trên các tuyến đường trên, nếu bị lực lượng dân phòng, an ninh, công an tạm giữ thì phải nộp số tiền đối với ô tô 3 triệu đồng, với xe máy 1 triệu đồng. Đây là nghị quyết hội nghị nhân dân khối 12 họp ngày 9/6 (công trình do dân đóng góp thì dân quyết định”, thông báo nêu.

Một cư dân chung cư Nam Thanh cho biết, trước đó, ban cán sự khối có vận động các hộ dân trong khu chung cư đóng góp để nâng cấp các tuyến đường trên. Mặc dù chung cư đã được chủ đầu tư xây dựng tuyến đường riêng nhưng một số hộ gia đình thống nhất đóng góp 200.000 đồng/hộ.

Chưa kịp đóng thì thấy khối có thông báo 'như ra lệnh'. Cảm thấy chưa được tôn trọng nên họ không đóng góp nữa. Theo người này, việc đóng góp là tự nguyện, không thể ép buộc, càng không thể cấm người dân đi trên các ngõ này bởi đường là đường chung.

Liên quan đến sự việc, ông Trần Văn Dũng - Khối trưởng khối 12, phường Cửa Nam, TP Vinh xác nhận thông báo trên là có thật. Theo lý giải của ông Dũng, chung cư Nam Thanh nằm giữa khối, mặc dù có đường do chủ đầu tư làm nhưng do xa hơn và phải đi đường vòng nên các hộ dân chủ yếu đi theo các ngõ trên để ra quốc lộ 46.

Tổng số tiền nhân dân đóng góp để làm đường là 689 triệu đồng, cùng với nguồn xi măng UBND phường Cửa Nam hỗ trợ, 3 ngõ nói trên đã được nâng cấp, hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Tuy nhiên, khi đường hoàn thành vẫn còn thiếu 46 triệu đồng, ông Dũng phải ứng tiền cá nhân để thanh toán đủ cho đơn vị thi công.

“Khi có chủ trương nâng cấp 3 ngõ này, chúng tôi đã tổ chức họp và thống nhất vận động các hộ dân sống hai bên các ngõ đóng 5 triệu đồng/hộ, hộ nào có ô tô thì đóng thêm 2 triệu đồng. Đối với các hộ dân chung cư Nam Thanh, chúng tôi vận động mỗi hộ có ô tô góp 500.000 đồng, hộ đi xe máy góp 300.000 đồng. Tuy nhiên, chỉ có 50 hộ dân chung cư Nam Thanh đóng góp làm đường, còn gần 130 hộ dân khác không đóng góp”, ông Dũng cho hay.

Theo vị khối trưởng, vừa qua có tổ chức họp khối, các hộ dân thống nhất ai không đóng tiền làm đường thì không được đi. Việc cấp thẻ cho những hộ dân chung cư Nam Thanh đã đóng tiền cũng chỉ mới thông báo vậy thôi chứ chưa thực hiện.

Ông Đặng Hiếu Lam - Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho biết, ngay sau khi nắm bắt thông tin, ông đã chỉ đạo công an phường xác minh, làm rõ thông tin cũng như trách nhiệm của những cá nhân, tập thể liên quan.

“Việc ra thông báo với nội dung như trên là không có cơ sở pháp lý, vi phạm quy định giao thông đường bộ và các luật khác. Phường đã yêu cầu gỡ thông báo nói trên và giao ban quản trị chung cư thông báo đến người dân”, ông Lam thông tin.