Khởi tố quý bà sang chảnh sau khi báo Tiền Phong chuyển đơn tố giác tới Cơ quan điều tra

TPO - Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) gửi công văn tới báo Tiền Phong thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm. Theo đó, Cơ quan điều tra cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Thị Khánh Vân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đoàn Thị Khánh Vân thời điểm chưa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam Đoàn Thị Khánh Vân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tống đạt quyết định tố tụng, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Thị Khánh Vân. Hiện nay, vụ án đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của bị can Vân đối với bị hại khác.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan Công an xác định, khoảng tháng 7/2021, Đoàn Thị Khánh Vân đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân sẵn nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao có thể giúp xin gia hạn chủ trương đầu tư, gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với một số dự án (để bị hại tin tưởng giao tiền). Sau khi nhận tiền của bị hại, Vân không thực hiện theo những gì đã hứa hẹn mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Công an thông báo, người dân nếu bị Đoàn Thị Khánh Vân chiếm đoạt tài sản đề nghị gửi đơn tố giác tới Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (địa chỉ: số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm) hoặc liên hệ Điều tra viên Phạm Việt Anh - SĐT: 0384819456.

Tháng 8/2024, báo Tiền Phong chuyển đơn thư của công dân tố giác Đoàn Thị Khánh Vân (Sinh năm 1977; Nơi cư trú: 149C Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

Người dân phản ánh việc bị Đoàn Thị Khánh Vân có dấu hiệu lừa đảo. Ảnh: nạn nhân cc

Trước đó, báo Tiền Phong đăng tải bài viết "Góp vốn đầu tư, mua kỳ nghỉ - coi chừng sập bẫy". Bài viết phản ánh việc chị Trần Thu Hiền, chị Nguyễn Thị Hoàng Anh gửi đơn cầu cứu, kiến nghị khắp nơi, từ cơ quan công an đến báo chí, truyền thông để mong đòi lại tiền bị chiếm đoạt.

Phản ánh với báo Tiền Phong, chị Hiền cho biết, nhà bà Đoàn Thị Khánh Vân là hàng xóm trong khu đô thị. Gia đình Vân sống trong căn biệt thự to đẹp nhất khu, đi xe ô tô sang, cuộc sống sang chảnh, dùng hàng hiệu. Giữa năm 2021, chị Hiền được Vân mời góp vốn dự án đầu tư bất động sản rộng 115 ha tại Hoà Bình. Vân gợi ý chị Hiền góp 10% vốn dự án với số tiền 6 tỷ đồng. Tin tưởng hàng xóm, chị Hiền chuyển tiền qua số tài khoản cá nhân Vân mà không ký kết bất cứ giấy tờ nào.

Trong hành trình mòn mỏi đòi lại số tiền đầu tư hơn 6 tỷ đồng, chị Hiền gặp nhiều người cùng cảnh ngộ. Chị Nguyễn Thị Hoàng Anh -vợ một cán bộ ngoại giao của Việt Nam tại Thái Lan cũng bị lừa gần 7 tỷ đồng với chiêu thức tương tự.