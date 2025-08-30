Khởi tố nhiều đối tượng tại 2 động mại dâm trá hình massage nổi tiếng ở Đắk Lắk

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 5 đối tượng tại 2 cơ sở kinh doanh massage hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng xử lý hành chính nhiều khách mua dâm và gái bán dâm.

Ngày 30/8, thông tin từ văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng là chủ và nhân viên của 2 cơ sở massage có hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra đột xuất, phát hiện 2 cơ sở kinh doanh massage hoạt động mại dâm. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo đó, cơ quan công an đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hồ Công Định (44 tuổi, chủ cơ sở Massage Thanh Hằng) cùng 2 nhân viên Nguyễn Hữu Thành (34 tuổi, trú xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Nguyên (22 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi "Chứa mại dâm”.

Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Diễm (30 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) và Vũ Thị Hoài Thương (19 tuổi, trú xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk) là nhân viên Massage Yoko để điều tra về hành vi “Môi giới mại dâm”. Đồng thời, lập hồ sơ xử lý hành chính 6 khách mua dâm và 6 gái bán dâm tại 2 cơ sở nói trên.

Như Tiền Phong đã đưa tin, đêm 17/8, lực lượng công an kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh Massage Thanh Hằng (số 54 Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Tại đây, công an phát hiện, bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 4 phòng VIP. Qua làm việc, các gái bán dâm khai nhận là nhân viên phục vụ massage cho khách, khi khách có nhu cầu thì sẽ bán dâm với giá từ 1 - 1,5 triệu đồng/lần.

Tiếp đó, lực lượng công an kiểm tra cơ sở kinh doanh Massage Yoko tại tầng 10 khách sạn Dakruco (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk). Qua kiểm tra, công an phát hiện tại 2 phòng đang có hoạt động mua bán dâm. Tiến hành làm việc, các gái bán dâm khai nhận là nhân viên phục vụ massage cho khách nhưng khi khách có nhu cầu thì sẽ bán dâm với giá từ 1 triệu đồng/lần. Trong đó, quản lý của cơ sở massage được chia 500 nghìn đồng/lần bán dâm.

Công an đã làm rõ, tại 2 cơ sở massage trên đều có sự thỏa thuận, thống nhất giữa nhân viên quản lý, nhân viên bán vé dẫn khách và các nhân viên nữ massage. Khi khách đến massage, quản lý sẽ thỏa thuận giá với khách sau đó thông báo và sắp xếp nhân viên nữ massage vào phòng, hoặc nhân viên massage sẽ tự thỏa thuận giá với khách rồi báo trực tiếp qua bộ đàm cho quản lý ghi vào sổ theo dõi.