Công an kiểm tra đột xuất, phát hiện mại dâm tại 2 cơ sở massage có tiếng ở Đắk Lắk

TPO - Đột xuất kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh massage có tiếng ở Đắk Lắk, lực lượng công an phát hiện hoạt động mại dâm.

Ngày 27/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang hoàn tất hồ sơ để xử lý 2 cơ sở massage có hoạt động mại dâm.

Trước đó, vào đêm 17/8, lực lượng công an kiểm tra đột xuất Cơ sở kinh doanh Massage Thanh Hằng (địa chỉ số 54 Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột). Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 4 phòng VIP.

Qua làm việc, các gái bán dâm khai nhận là nhân viên phục vụ massage cho khách. Khi khách có nhu cầu mua dâm, nhân viên nữ sẽ bán dâm với giá từ 1-1,5 triệu đồng/lần.

tienphong-1.jpg
Lực lượng công an kiểm tra đột xuất 2 cơ sở massage. Ảnh công an.

Tiếp đó, lực lượng công an kiểm tra Cơ sở kinh doanh Massage Yoko, tại tầng 10 khách sạn Dakruco (địa chỉ số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An). Qua kiểm tra, phát hiện có 2 phòng dịch vụ đang có hoạt động mua bán dâm.

Làm việc với cơ quan chức năng, các gái bán dâm khai nhận là nhân viên phục vụ massage cho khách nhưng khi khách có nhu cầu mua dâm thì sẽ bán dâm với giá từ 1 triệu đồng/lần. Trong đó các quản lý của cơ sở massage được chia 500.000 đồng/lần bán dâm.

tienphong-11.jpg
Cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan. Ảnh công an

Tại 2 cơ sở massage trên đều có sự thỏa thuận, thống nhất giữa nhân viên quản lý, nhân viên bán vé dẫn khách và các nhân viên nữ massage. Khi khách đến massage, nhân viên nam sẽ thỏa thuận giá với khách sau đó thông báo và sắp xếp nhân viên nữ vào phòng hoặc nhân viên sẽ tự thỏa thuận giá với khách và báo trực tiếp qua bộ đàm cho nhân viên quản lý, dẫn khách vào sổ theo dõi…

Cơ quan công an đang tạm giữ 4 đối tượng liên quan là quản lý, nhân viên bán vé của 2 cơ sở massage trên và lập hồ sơ xử lý hành chính đối với 6 khách mua dâm và 6 gái bán dâm. Đồng thời, cơ quan củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Huỳnh Thủy
