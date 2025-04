Khởi tố HLV nhiều năm ‘ăn chặn’ tiền của vận động viên

TPO - Chiếm đoạt tiền của vận động viên, Tôn Quý Hòa - Huấn luyện viên trưởng bộ môn Đá cầu tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Nghệ An, bị khởi tố.

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tôn Quý Hòa (SN 1982, trú TP Vinh), Huấn luyện viên trưởng bộ môn Đá cầu tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Nghệ An, về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Tôn Quý Hòa có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vi phạm pháp luật, chiếm đoạt các khoản tiền chế độ của vận động viên trong thời gian dài.

Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an Nghệ An đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tôn Quý Hòa về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Tôn Quý Hòa, cơ quan công an thu giữ một số tài liệu và nhiều tang vật có liên quan.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2021 đến thời điểm bị bắt, Tôn Quý Hòa đã chiếm đoạt các loại tiền chế độ của 3 vận động viên với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ số tiền mà Tôn Quý Hòa chiếm đoạt, trả lại tài sản cho các nạn nhân. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.