Nữ cán bộ xã 'ăn chặn' hơn 300 triệu tiền lương và phụ cấp cho các lực lượng

TPO - Quá trình làm việc, Trần Thị Thương đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn để chiếm đoạt tiền công quỹ, tiền lương phụ cấp cho các lực lượng và tiền chi cho hoạt động thường xuyên của các ban, ngành.

Ngày 4/1, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự Trần Thị Thương (SN 1986) để điều tra về tội “Tham ô tài sản”. Thương là cán bộ văn phòng kiêm thủ quỹ của UBND xã Quỳnh Bá (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Trước đó qua điều tra, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện, trong quá trình làm việc, Thương đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn để chiếm đoạt tiền công quỹ, tiền lương phụ cấp cho các lực lượng bán chuyên trách và tiền chi cho hoạt động thường xuyên của các ban, ngành trên địa bàn xã.

Sau khi vào cuộc điều tra làm rõ, Công an huyện Quỳnh Lưu đã tạm giữ hình sự Trần Thị Thương để phục vụ điều tra.

Tiến hành khám xét nơi làm việc của đối tượng Thương, công an đã phát hiện và thu giữ 32 hồ sơ chi tiền chế độ chính sách đã được duyệt chi, 1 quyển sổ thu chi trong năm 2023 và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Thương.

Bước đầu, Công an huyện Quỳnh Lưu xác định từ ngày 1/1 đến ngày 31/7/2023, Trần Thị Thương đã tham ô tài sản với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.