Khởi tố 3 bị can tham ô tài sản liên quan gói thầu nạo vét kênh mương ở Đà Nẵng

TPO - Cả 3 đối tượng bị khởi tố đều liên quan đến vụ án “đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại UBND quận Cẩm Lệ (TP. Đà Nẵng) vào cuối năm 2022.

Chiều 22/12, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, quá trình điều tra vụ án “đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại UBND quận Cẩm Lệ (khởi tố vào cuối năm 2022), cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố bổ sung tội danh “Tham ô tài sản”; đồng thời khởi tố bị can đối với Phan Văn Tiến (35 tuổi, chuyên viên Phòng quản lý đô thị quận Cẩm Lệ); Hoàng Ngọc Tiến (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty Cổ phần Aldes) và Võ Thành Quý (37 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Cẩm Lệ) cùng về tội danh nêu trên.

Công an TP. Đà Nẵng cho biết, khoảng tháng 3/2021, để giám sát thi công gói thầu “Duy tu, nạo vét các tuyến mương, cống thoát nước đường dưới 10,5m trên địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2021”, Phòng Quản lý đô thị quận Cẩm Lệ đề xuất thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đơn vị tư vấn giám sát và bổ sung các chi phí khác để thực hiện gói thầu nêu trên.

Đến tháng 6/2021, UBND quận Cẩm Lệ ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát là Công ty Cổ phần Aldes do Hoàng Ngọc Tiến quản lý, điều hành.

Trong quá trình thi công gói thầu, Phan Văn Tiến được phân công đại diện Chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu các tuyến đường nạo vét. Cuối năm 2021, Tiến biết Công ty Aldes không thực hiện nhiệm vụ nhưng khi nhà thầu thi công lập hồ sơ nghiệm thu, quyết toán tiền thi công thì Tiến vẫn hướng dẫn nhà thầu mang đến cho Hoàng Ngọc Tiến ký xác nhận…

Trước đó, ngày 7/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thiên Sinh (44 tuổi, Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ); Võ Thành Quý (36 tuổi, nguyên Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Đặng Nhất Huy (41 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ - nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Thy Nghĩa Hưng) để điều tra về tội danh “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.