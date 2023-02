Bắt giam 2 cán bộ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng tham ô hơn 86 tỷ đồng

TPO - Tối 9/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 cán bộ Trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi tham ô tài sản.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng phát hiện vụ việc có dấu hiệu phạm tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) liên quan đến Hoàng Quang Huy, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính và Lâm Thị Hồng Tâm, thủ quỹ trường này. Thông tin ban đầu được biết, từ mối quan hệ thân thiết trong công việc, đầu năm 2021, Tâm nhờ Huy cho “mượn” 500 triệu đồng từ quỹ của trường nhằm giải quyết việc cá nhân. Do quỹ tiền mặt của trường không đủ nên Tâm xin phép Huy cho rút tiền từ tài khoản ngân hàng của trường. Bằng một số thủ đoạn, Tâm đã nhiều lần rút tiền từ tài khoản của trường Đại học Bách khoa với số tiền hơn 86 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân và chuyển cho một số đối tượng khác. Qua đấu tranh, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tối cùng ngày, CQĐT thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Huy tại đường Thanh Lương 12 (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và nơi ở của Tâm tại đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thu giữ một số tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Nguyễn Thành