Khởi động học bổng DB Global Dream Leader mùa 2 tại HUTECH

Chương trình học bổng DB Global Dream Leader mùa 2 chính thức khởi động, trao cơ hội phát triển cho 25 sinh viên HUTECH. Thông qua chương trình, các bạn trẻ sẽ đóng góp tri thức và tình yêu thương thông qua các hoạt động tình nguyện tại các cơ sở bảo trợ trẻ em tại Tp.HCM.

Sáng ngày 20/8/2025, tại Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH), Lễ Khởi động Chương trình Học bổng DB Global Dream Leader mùa 2 đã được diễn ra. Chương trình do Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki,Công ty Bảo hiểm DBI Hàn Quốc và hai công ty thành viên Tập đoàn bảo hiểm DBV và Bảo hiểm BSH tài trợ. Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki là cơ quan phụ trách các hoạt động xã hội của Tập đoàn DB, kể từ khi được thành lập vào năm 1988, Quỹ đã luôn nỗ lực nuôi dưỡng những nhân tài ưu tú, thích ứng với xu hướng toàn cầu hóa và số hóa thông qua các chương trình học bổng, hỗ trợ nghiên cứu học thuật và giáo dục, với triết lý “Tài trợ bền vững cho những ước mơ lớn – The sustainable sponsorship for dream big.”

Đây là năm thứ hai chương trình DB Global Dream Leader được triển khai tại Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM, sau mùa đầu tiên thành công vào tháng 9/2024 với quy mô tài trợ cho 15 sinh viên.Năm 2025, quy mô chương trình tăng lên 25 sinh viên với các nội dung hoạt động phong phú hơn. Mỗi sinh viên tham gia sẽ nhận 40 triệu đồng, chia đều trong 4 học kỳ liên tiếp, tổng giá trị học bổng lên tới 1 tỷ đồng. Tiêu chí tuyển chọn dựa trên thành tích học tập xuất sắc và tinh thần tình nguyện.

Kết hợp học bổng với trách nhiệm xã hội

Điểm đặc biệt của chương trình là sinh viên không chỉ nhận hỗ trợ tài chính mà còn song song tham gia các hoạt động đóng góp cho cộng đồng. Từ tháng 9/2025 đến tháng 5/2026, các sinh viên sẽ tham gia chuỗi hoạt động tình nguyện chia sẻ kỹ năng mềm theo chủ đề PCCC, an toàn giao thông, cứu hộ cứu nạn, bảo vệ môi trường,... tại các mái ấm trên địa bàn TP.HCM.

Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội tham gia hai hoạt động mở rộng:

Hoạt động tình nguyện nhóm lớn: Kết nối với 25 sinh viên từ trường đại học khác tại TP.HCM để tổ chức hoạt động tình nguyện quy mô lớn.

Kết nối với 25 sinh viên từ trường đại học khác tại TP.HCM để tổ chức hoạt động tình nguyện quy mô lớn. Hoạt động tình nguyện quốc tế Việt - Hàn: Giao lưu và thực hiện hoạt động tình nguyện cùng với sinh viên DB Dream Leader Hàn Quốc tại khu vực lân cận Hà Nội.

Ông Đỗ Lê Minh Quân - Giám đốc DBV Đồng Khởi cho biết: "Với chúng tôi, việc đầu tư cho thế hệ trẻ không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là chiến lược phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng một xã hội phát triển là xã hội biết đặt niềm tin và tạo điều kiện tối đa cho các bạn trẻ được học tập, rèn luyện và thể hiện mình.

Bà Trần Thị Khánh Châu - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh miền Đông - Bảo hiểm BSH nhấn mạnh: "Học bổng DB Global Dream Leader không chỉ đơn thuần là một khoản hỗ trợ tài chính. Đó là lời khẳng định: “Bạn có giá trị. Bạn có thể làm được. Và bạn xứng đáng được đầu tư.” Đây là niềm tin mà chúng tôi muốn gửi gắm, để các bạn không chỉ học tập tốt hơn, mà còn sống có trách nhiệm hơn với chính mình và cộng đồng.”

Ông Phan Đình Nguyên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM cho biết: “HUTECH sẽ tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên tham gia và phát triển qua từng giai đoạn chương trình. Nhà trường coi đây là cơ hội để sinh viên thể hiện vai trò công dân tích cực trong xã hội hiện đại.”

Tập huấn chuyên sâu chuẩn bị cho hoạt động cộng đồng

Sau lễ khởi động, 25 sinh viên đã tham gia buổi tập huấn chuyên đề kéo dài đến 18 giờ chiều cùng ngày. Nội dung tập trung vào kiến thức thực tiễn về PCCC và ATGT. Đây là những kiến thức sống còn nhưng nhiều trẻ em, đặc biệt tại các mái ấm, ít có cơ hội tiếp cận một cách bài bản. Việc sinh viên được đào tạo kỹ lưỡng trước khi truyền đạt sẽ đảm bảo chất lượng và tính an toàn của các buổi chia sẻ sau này.

Mô hình này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong các chương trình học bổng hiện đại - từ việc chỉ "cho" chuyển thành "cho và nhận", tạo ra giá trị hai chiều cho cả người nhận học bổng và cộng đồng thụ hưởng.

Bên cạnh đó, buổi tập huấn cũng giúp sinh viên chuẩn bị về chuyên môn và phương pháp truyền đạt. Đây cũng là dịp để các thành viên kết nối, xây dựng tinh thần đồng đội và thống nhất mục tiêu chung.

DB Global Dream Leader và định hướng phát triển bền vững

Chương trình DB Global Dream Leader thể hiện mô hình giáo dục mới, kết hợp hỗ trợ tài chính với phát triển kỹ năng xã hội. Sinh viên không chỉ được hỗ trợ học tập mà còn rèn luyện bản lĩnh lãnh đạo và ý thức trách nhiệm cộng đồng.

Sự kiện tại HUTECH khẳng định cam kết của Quỹ Văn hóa DB Kim Jun Ki và các đối tác trong việc đầu tư phát triển thế hệ trẻ toàn diện. Mục tiêu không chỉ giúp sinh viên thành công trong học tập mà còn có khả năng dẫn dắt những thay đổi tích cực cho xã hội.

Chương trình học bổng DB Global Dream Leader mùa 2 dự kiến sẽ được triển khai với quy mô trao tặng học bổng cho 04 trường Đại học tại Việt Nam, số lượng sinh viên nhận học bổng lên tới 100 người. Chương trình không chỉ đem tới cho các bạn trẻ Việt Nam nguồn hỗ trợ tài chính mà còn là bước đệm nuôi dưỡng các bạn trở thành những nhà lãnh đạo tương lai cho đất nước.