Khoai Lang Thang lên tiếng vụ việc "hoa hồng đen", thú nhận bản thân "cũng dữ lắm"

Trong thời gian qua, nam YouTuber nổi tiếng Khoai Lang Thang đã liên quan đến những tranh luận về sự việc "hoa hồng đen" trên mạng xã hội. Việc một TikToker (tạm gọi là H.) nhận xét anh đã tạo nên đề tài bàn luận, và ngay cả nam YouTuber giờ đây cũng phải lên tiếng.

Đăng tải trên trang cá nhân, Khoai Lang Thang xác nhận một số điểm mà H. nói đúng, cũng như đính chính những chi tiết chưa thỏa đáng. Anh cũng tiết lộ đã nhắn tin trao đổi với H. khi sự tình trở nên "ồn ào", và gửi lời cảm ơn đến khán giả đã luôn ủng hộ anh. Nguyên văn bài đăng của Khoai Lang Thang:

"Về chuyện 'hoa hồng đen' qua nay trên mạng, Khoai muốn tâm sự một chút.

Có một điều bạn H trong clip nói đúng về Khoai là Khoai ít khi nói những nỗi lòng, chuyện buồn của mình cho người khác trừ khi người đó đặc biệt. Vì Khoai sống độc lập từ nhỏ và Khoai ngại chuyện không vui của mình sẽ phiền người xung quanh. Phân tích về Khoai của bạn ấy tất nhiên sẽ có cái đúng có cái không, nhưng nghĩ lại thì nhiều khi chính Khoai còn chưa hiểu Khoai hết nữa mà nên mình đại đại bỏ qua nha.

Giải thích thêm về bình luận Khoai viết bên dưới video, là Khoai bình luận để đính chính một ý chưa đúng trong video của bạn. Bạn có nói trong clip Khoai xây dựng 100% hình ảnh là hiền trên mạng, Khoai bình luận nói là không phải, trên mạng Khoai nhiều lúc cũng dữ lắm, hay đi bình luận dạo lắm, và mấy bình luận dạo của Khoai nhiều lúc cũng trời ơi đất hỡi, cũng tranh luận, cũng ích kỷ để bảo vệ bản thân mình chứ không có 100% hiền như bạn phân tích.

Trong video đó của bạn cũng có khen Khoai nhiều, có một số câu chữ dễ hiểu lầm, bạn cũng có nhắn tin cho Khoai và Khoai cũng có nhắn lại bạn rồi.

Và quan trọng nhất! Khoai cám ơn tất cả những lời động viên, thật lòng rất xúc động khi lướt đọc từng bình luận từ mọi người, tối qua nằm suy nghĩ, thấy đời mình may mắn và hạnh phúc quá. Khoai cám ơn nhiều lắm".

Bài đăng của Khoai Lang Thang.

Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ khi H. đăng tải video phân tích nhân chủng học của Khoai Lang Thang trên TikTok, gọi anh là "hoa hồng đen phiên bản nam", tức là người có EQ cao hơn IQ. Người này nhận xét Khoai Lang Thang chỉ tỏ ra gần gũi, thân thiện trước ống kính chứ ngoài đời thì không. Hiện tại, video vẫn khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Thậm chí dưới bình luận của video, Khoai Lang Thang cũng đã để lại phản hồi. Anh chia sẻ người này nói đúng một điều về bản thân anh, đó là ít nói nỗi lòng mình cho người khác. Tuy nhiên, anh cũng đính chính là "có những lần rất dữ trên mạng, không chỉ là hình ảnh hiền 100%".

Bình luận dưới video của Khoai Lang Thang.

Cho đến nay, Khoai Lang Thang vẫn là một trong những YouTuber hàng đầu của Việt Nam về mảng vlog du lịch. Những video của anh thu về hàng triệu lượt xem, qua đó được khán giả khen ngợi không chỉ vì những trải nghiệm đó đây độc đáo, mà còn ở thái độ tích cực, thân thiện với bất kỳ ai mà anh gặp gỡ. Tại lễ trao giải Vietnam iContent Awards 2025 vừa qua, Khoai Lang Thang được vinh danh là Nhà sáng tạo nội dung của năm", đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp anh chiến thắng hạng mục này.