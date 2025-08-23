Khen thưởng 2 nữ nhân viên đường sắt kịp thời cứu người

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Hai nữ nhân viên đường sắt nhanh trí, dũng cảm kịp thời cứu người điều khiển xe máy tông vào giàn chắn trước khi đoàn tàu đi qua.

Ngày 23/8, Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn đã tổ chức khen thưởng và tuyên dương hành động dũng cảm của 2 nữ nhân viên đường sắt nhanh trí, dũng cảm kịp thời cứu người điều khiển xe máy tông vào giàn chắn trước khi đoàn tàu đi qua.

Đại diện Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn khen thưởng 2 nhân viên đường sắt

Theo đó, vào lúc 21h28 ngày 22/8, tại đường ngang Km1649+528, thuộc cung cầu đường Long Khánh, đội đường sắt Long Khánh (tỉnh Đồng Nai), sau khi gác chắn đã đóng chuẩn bị đón tiễn đoàn tàu SE4-ĐM 953 thông qua đường ngang thì bất ngờ ông L.Đ.L. (45 tuổi) điều khiển xe máy biển số 52F1-2010 tông thẳng vào giàn chắn số 1 đường ngang khiến giàn chắn bị hư hỏng, nằm chắn ngang đường sắt.

Ngay khi sự việc xảy ra, hai nhân viên tại chắn Km1649+528 là Trần Thị Thủy và Vũ Thị Diện nhanh trí, dũng cảm, cùng sự giúp sức của người dân đã xử lý kịp thời tình huống, đẩy rào chắn trở lại vị trí trước khi đoàn tàu đi vào, tránh được vụ tai nạn có thể xảy ra. Hiện vụ việc đang được đơn vị phối hợp với Công an phường Long Khánh xử lý vụ việc.

Mạnh Thắng
