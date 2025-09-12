Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khánh Hòa tiếp sức học sinh miền núi hàng trăm triệu đồng

Thanh Thanh

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, việc chăm lo cho học sinh vùng sâu vùng xa, không chỉ nhiệm vụ của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Chiều 12/9, Tỉnh ủy Khánh Hòa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp tổ chức lễ trao hỗ trợ Quỹ khuyến học cho học sinh hiếu học tại xã miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Dịp này, đại diện doanh nghiệp đã trao tặng Quỹ khuyến học xã Khánh Sơn 500 triệu đồng và trao 20 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho học sinh tại xã Khánh Sơn.

z7004699012307-4bb901fc03a6c25c9281c264c513fd07.jpg
Bà Trần Thu Mai - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, bà Trần Thu Mai - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, khẳng định: Giáo dục là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Khánh Hòa, đặc biệt trong bối cảnh mới. "Việc chăm lo cho học sinh, nhất là ở vùng sâu vùng xa, không chỉ nhiệm vụ của ngành giáo dục mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội...", bà Mai nói.

quykhuyenhoc-2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và doanh nghiệp trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ Quỹ khuyến học xã Khánh Sơn.

Theo bà Mai, tỉnh Khánh Hòa luôn đặc biệt quan tâm đến công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện để mọi học sinh, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn, được học tập trong môi trường tốt nhất có thể.

quykhuyenhoc-3.jpg
20 học sinh hiếu học nhận phần quà từ đoàn công tác.

Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành của doanh nghiệp với sự nghiệp giáo dục. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần tiếp sức cho con em vùng đồng bào dân tộc vươn lên trong học tập, giảm bớt khó khăn và khẳng định sự quan tâm của toàn xã hội đối với thế hệ trẻ miền núi.

Ngày mai (13/9), đoàn công tác cũng sẽ trao tiền cho Quỹ khuyến học của 2 xã miền núi của tỉnh Khánh Hòa là xã Anh Dũng và xã Bác Ái. Mỗi xã sẽ tiếp nhận 500 triệu đồng cùng với 20 suất quà dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

