Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch khu tái định cư hơn 239ha

TPO - Khu tái định cư Cam Lâm và Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa với tổng diện tích hơn 239ha vừa được phê duyệt quy hoạch, dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 25.000 người.

Ngày 8/9, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam vừa ký quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư Cam Lâm và Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Khu vực trung tâm Cam Lâm.

Theo đó, khu vực lập quy hoạch gồm 4 khu với tổng diện tích 239,06ha, quy mô dân số khoảng 25.016 người. Trong đó, khu tái định cư số 1 thuộc xã Cam Lâm (trước đây thuộc xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm cũ) có diện tích khoảng 142,88ha. Phía Bắc giáp chân núi Cù Hin (giới hạn bởi đường N1); Phía Đông, Đông Nam giáp Khu đô thị Golden Bay (giới hạn bởi tuyến đường Tây bán đảo); Phía Tây, Tây Nam giáp đường quy hoạch C1.

Khu tái định cư số 2 thuộc xã Cam Lâm (trước đây là xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm cũ) có diện tích khoảng 40,27ha. Phía Bắc giáp đường N6 và K9; Phía Nam giáp doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam; Phía Đông giáp đường Nguyễn Tất Thành, đất dịch vụ du lịch và Công viên Văn hóa du lịch sinh thái Bãi dài; Phía Tây giáp đầm Thủy Triều và đất quốc phòng.

Khu tái định cư số 3 thuộc phường Bắc Cam Ranh, (trước đây thuộc phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh cũ) có diện tích khoảng 39,5ha. Phía Bắc giáp xã Cam Lâm; Phía Nam giáp đất giáo dục; Phía Đông giáp Quốc lộ 1; Phía Tây giáp cây xanh sử dụng hạn chế.

Khu tái định cư số 4 thuộc phường Bắc Cam Ranh (trước đây thuộc xã Cam Thành Nam, TP Cam Ranh cũ) có diện tích khoảng 16,41ha. Phía Bắc giáp đất văn hóa đô thị; Phía Nam giáp đất cây xanh chuyên dụng; Phía Đông giáp đất bãi đỗ xe; Phía Tây giáp đất dịch vụ công cộng khác.

Khu vực lập quy hoạch gồm 4 khu với tổng diện tích 239,06ha.

Mục tiêu thực hiện theo Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Khu tái định cư huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh.

Cụ thể hóa Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) Phân khu đô thị ven biển, đô thị mới Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã được UBND tỉnh phê duyệt và đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) tại một phần các phường Cam Nghĩa, Cam Phúc Bắc và một phần xã Cam Thành Nam TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã được UBND TP Cam Ranh phê duyệt.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý xây dựng, thực hiện đúng mục tiêu, tính chất, chỉ tiêu theo quy hoạch được duyệt; công khai, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật trong sử dụng đất đai; thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện quy hoạch. Quản lý về đất đai, trật tự xây dựng để đảm bảo triển khai đúng quy hoạch đã phê duyệt; không gây thất thoát, lãng phí tài nguyên, tính toán đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo sự đồng thuận của cộng đồng dân cư.