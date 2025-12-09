Khánh Hòa có thể xuất hiện một đợt lũ từ ngày 9 - 11/12

TPO - Dự báo từ đêm 9 - 11/12, trên các sông suối tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 - 2, có sông trên mức báo động 2.

Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 9 đến ngày 11/12, tỉnh Khánh Hòa chịu ảnh hưởng rìa phía Nam áp cao lạnh lục địa tăng cường sau suy yếu; rìa Bắc rãnh thấp xích đạo có trục 5-7 vĩ độ Bắc, kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao. Trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Từ chiều ngày 9 - 10/12, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm/đợt, có nơi trên 180mm; ngày 11/12 có mưa, cục bộ mưa vừa, lượng mưa từ 20-40mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Sông Cái Nha Trang.

Dự báo từ đêm ngày 9 - 11/12, trên các sông suối tỉnh Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1-2, có sông trên mức báo động 2. Đề phòng lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp, ven các sông suối trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan chủ động ứng phó: Theo dõi chặt chẽ cảnh báo thời tiết; rà soát khu vực nguy cơ cao để sơ tán dân; bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông; khơi thông cống, đảm bảo thoát nước và bảo vệ sản xuất. Các lực lượng quân sự, công an chuẩn bị sẵn sàng phương tiện cứu hộ cứu nạn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn vận hành hồ chứa an toàn; Sở Công thương đảm bảo an toàn điện, nguồn cung hàng hóa; Sở Xây dựng kiểm tra công trình, phối hợp xử lý sự cố giao thông; ngành viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; ngành giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ khi mưa lớn; ngành du lịch đảm bảo an toàn cho du khách.

Các đơn vị quản lý hồ chứa phải điều tiết hạ mực nước đón lũ, theo dõi sát diễn biến công trình. Đài Khí tượng Thủy văn và các cơ quan báo chí tăng cường thông tin cảnh báo đến người dân. Các sở, ngành và địa phương trực ban 24/24, thường xuyên báo cáo phục vụ chỉ đạo ứng phó kịp thời.