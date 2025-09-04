Khánh Hòa: Bỗng nhiên bị chặn lối đi chung, đối tượng lạ đe dọa

TPO - Nhiều hộ dân ở xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho biết bỗng nhiên họ bị chặn lối đi chung duy nhất đã có từ gần 20 năm trước để vào nơi sản xuất.

Báo Tiền Phong vừa nhận được đơn thư của bà N.T.K.L (ở thôn Phước Trạch, xã Diên Khánh - trước khi sáp nhập là xã Diên Toàn, tỉnh Khánh Hòa) phản ánh về tình trạng bị chặn lối đi dân sinh duy nhất dẫn vào khu đất sản xuất của người dân.

Theo bà L., con đường này dài khoảng 1km, đi qua đất gần 10 hộ gia đình dẫn vào khu vực sản xuất nhiều năm qua của người dân. Tuy nhiên, vào giữa tháng 5/2025, khi một số người lên đất sản xuất thì phát hiện toàn bộ con đường bị đổ đá chẻ chặn hoàn toàn lối đi, không rõ người thực hiện.

Lối đi chung của người dân bị đổ đá chặn kín.

Sau đó, liên tục xuất hiện các đối tượng lạ mặt dựng hàng rào chắn kín đường, đe dọa nếu người dân tiếp cận mở rào để vào đất canh tác. Kể từ đó đến nay, họ không thể tiếp cận khu đất của mình để chăm sóc vật nuôi, cây trồng, gây thiệt hại kinh tế. "Chúng tôi rất hoang mang vì việc này kéo dài dẫn đến thiệt hại kinh tế cho bản thân và gia đình", bà L. nói.

Dẫn chứng về việc đây là đường đi chung, theo bà L., năm 2020 người dân có lập biên bản, có chữ ký xác nhận của các hộ dân (trong đó có chủ đất cũ) và xác nhận của UBND xã Diên Toàn đây là con đường hiện trạng, đã tồn tại từ trước năm 2004.

Trong văn bản phản hồi kiến nghị của bà L. và các hộ dân mới đây, ông Lưu Thanh Truyền - Phó Chủ tịch UBND xã Diên Khánh, cho biết: Qua kiểm tra, phần diện tích đất mà bà L. cho rằng là lối đi dân sinh hiện trạng đã bị đồ đá chặn lại, khiến các hộ dân không thể đi vào sản xuất như nội dung trình bày là đúng. Lý do là chủ sử dụng đất không thống nhất để lại lối đi như hiện trạng cho các hộ phía sau có lối đi vào đất để sản xuất nên đã đồ đá chặn lại.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Diên Khánh, phần diện tích đất mà bà L. cho rằng là lối đi dân sinh thuộc quyền sử dụng đất của ông T.N.L. theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Diên Khánh cấp ngày 17/1/2025. Giấy chứng nhận này không thể hiện lối đi.

Căn cứ quy định pháp luật, UBND xã Diên Khánh hướng dẫn bà L. liên hệ với toà án để được giải quyết quyền về lối đi được mở trên bất động sản liền kề. Bà L. cho biết, bà mong được chính quyền giải thích rõ ràng vì sao trước đây đều có xác nhận của chính quyền là có lối đi chung mà nay đường đi lại nằm trong đất của người khác.

"Hiện tôi và tập thể các hộ dân đang sống và sản xuất ở khu vực này (gần 10 hộ gia đình - PV) đang rất hoang mang lo lắng, vì tài sản có nguy cơ mất cắp do không thể tiếp cận để trông giữ", bà L. cho hay.