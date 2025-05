Cưỡng chế mở lối đi cho cựu binh 90 tuổi sau 5 năm khiếu nại

TPO - Mới đây, UBND thành phố Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi 14,5m2 đất của một hộ dân để mở lối đi cho ông Vũ Quốc Đặng – một cựu chiến binh 90 tuổi từng có nhiều cống hiến trong kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc.

Được biết, gia đình ông Vũ Quốc Đặng sinh sống tại xóm Gòi, thôn Đông Trang, xã Ninh An, thành phố Hoa Lư. Từ năm 1986, gia đình ông sử dụng ổn định lối đi từ nhà ra đường chính rộng 2,5 mét, vốn được chính quyền địa phương xác nhận là đường nội xóm sử dụng chung.

Tuy nhiên, sau này, hàng xóm là gia đình ông Vũ Ngọc Hương là chủ sử dụng thửa đất liền kề đã tiến hành xây dựng tường rào, bịt gần kín lối đi chung, chỉ để lại một khe trống rộng khoảng 40cm, khiến gia đình ông Đặng không thể đi lại bình thường.

Việc này khiến cuộc sống sinh hoạt của ông Đặng – người tuổi đã gần đất xa trời cùng con gái là chị Vũ Thị May bị đảo lộn nghiêm trọng. Không chỉ khó khăn khi đi lại, ông Đặng còn mang nỗi lo dai dẳng rằng nếu ông qua đời, gia đình sẽ không có đường để đưa tang ra ngoài.

Suốt 5 năm qua, ông Đặng và con gái đã gửi đơn khiếu nại, cầu cứu đến nhiều cấp chính quyền – từ xã lên huyện, rồi đến tỉnh. Tuy nhiên, sự việc vẫn không được giải quyết dứt điểm, khiến gia đình ông Đặng sống trong bế tắc, ngột ngạt.

Trước tính chất nghiêm trọng và kéo dài của vụ việc, ngày 29/4/2025, ông Bùi Thiện Thi, Chủ tịch UBND thành phố Hoa Lư, đã ký ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi 14,5m2 đất của gia đình ông Vũ Ngọc Hương. Diện tích đất bị cưỡng chế thuộc thửa đất số 186, tờ bản đồ số 9 (bản đồ xã Ninh An lập năm 1997, tỷ lệ 1/1000), là đất nuôi trồng thủy sản nằm tại xóm Gòi.

Theo quyết định, lý do cưỡng chế là do ông Vũ Ngọc Hương không chấp hành quyết định thu hồi đất được UBND huyện Hoa Lư (nay là thành phố Hoa Lư) ban hành từ năm 2021 nhằm phục vụ dự án làm đường giao thông tại xã Ninh An – chính là tuyến đường giúp gia đình ông Đặng có lại lối đi sinh hoạt bình thường.

Thời gian thực hiện cưỡng chế được ấn định từ ngày 16/5 đến 26/5/2025. UBND xã Ninh An có trách nhiệm công khai quyết định tại trụ sở xã và nhà văn hóa xóm Gòi. Ban cưỡng chế thành phố Hoa Lư sẽ trực tiếp tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Liên quan đến sự việc này, mới đây, ông Đoàn Minh Huấn – Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã có chỉ đạo yêu cầu Bí thư Thành ủy Hoa Lư khẩn trương chỉ đạo UBND thành phố cùng các cơ quan chức năng liên quan tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đồng thời, ông cũng yêu cầu rà soát, làm rõ và xử lý nghiêm các tồn tại, sai phạm (nếu có) của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc.