Chuỗi sự kiện hấp dẫn ở Ninh Bình dịp 30/4-1/5

TPO - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, Ninh Bình sẽ tổ chức chuỗi sự kiện, trong đó là chương trình “Di sản dành cho cuộc sống”, lễ hội “Nón Lá - Vietnam Festival 2025” cùng các đêm nhạc sôi động tại phố cổ Hoa Lư với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Cụ thể, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức chuỗi sự kiện và chương trình nghệ thuật đặc sắc nhằm phục vụ người dân, du khách, đồng thời đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch địa phương trong năm 2025. Tiêu biểu trong đó là chương trình “Di sản dành cho cuộc sống”, lễ hội “Nón Lá - Vietnam Festival 2025” cùng các đêm nhạc sôi động tại phố cổ Hoa Lư với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Chuỗi sự kiện diễn ra tại nhiều khu, điểm du lịch nổi bật trên địa bàn tỉnh, được ngành Du lịch Ninh Bình chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, sản phẩm dịch vụ mới và các hoạt động trải nghiệm độc đáo, sẵn sàng đón lượng lớn du khách đổ về trong dịp cao điểm này.

Điểm nhấn nổi bật là chương trình "Di sản dành cho cuộc sống", khai mạc ngày 2/5 tại bến xe Đồng Gừng (Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động). Đây là hoạt động trọng tâm trong Tuần Du lịch Ninh Bình 2025, khẳng định vị thế Ninh Bình là trung tâm du lịch văn hóa - lịch sử hàng đầu cả nước. Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình gồm không gian trưng bày “Làng nghề truyền thống Ninh Bình”, trình diễn thời trang nghệ thuật “Di sản dành cho cuộc sống”, diễu hành xe đạp qua các làng nghề…

Tất cả nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của những làng nghề nổi tiếng như thêu ren Văn Lâm, dệt cói Kim Sơn, gốm Bồ Bát, đồng thời kết nối nghệ nhân với công chúng, tạo động lực gìn giữ và phát triển nghề cổ truyền.

Ngay tại khuôn viên bến xe Đồng Gừng, không gian “Làng nghề sáng tạo” được thiết kế thành 5 cụm nghệ thuật lớn, mỗi cụm đại diện cho một làng nghề truyền thống tiêu biểu. Du khách sẽ được trực tiếp trải nghiệm quy trình làm nghề cùng nghệ nhân và thưởng thức các sản phẩm trà, nước trái cây đặc trưng vùng đất Cố đô.

Song song đó, tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, chương trình "Nón Lá - Vietnam Festival 2025" sẽ dẫn dắt du khách vào hành trình khám phá vẻ đẹp di sản văn hóa qua các hoạt động nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt, tối 30/4, show trình diễn cổ phục quy mô lớn mang tên "Gấm vóc Hoa Lư" sẽ tái hiện những trang lịch sử hào hùng của dân tộc qua từng bộ trang phục truyền thống theo từng thời kỳ lịch sử.

Tiếp nối là show diễn thực cảnh "Hoa Lư Vũ Họa" vào tối 1/5 và 2/5, đưa khán giả trở về với không gian của những làng nghề Ninh Bình, nơi mà nghệ thuật thủ công không chỉ là kế sinh nhai mà còn là linh hồn văn hóa, chứa đựng tinh hoa và tâm hồn của người dân.

Tối 3/5, sân khấu nổi trên dòng sông Tam Cốc sẽ sáng rực với minishow âm nhạc "Nhuộm Sắc Lưu Giang", quy tụ các ca sĩ nổi tiếng như Vũ Cát Tường, Bùi Công Nam, Phương Phương Thảo. Đây sẽ là hành trình nghệ thuật đa giác quan, giữa không gian thiên nhiên hùng vĩ, đưa người nghe đắm chìm trong âm nhạc và di sản.

Không chỉ tại Tam Cốc – Bích Động, Phố Cổ Hoa Lư cũng hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn. Các đêm nhạc hòa tấu sẽ diễn ra vào tối 28/4 và 30/4 trên sân khấu nổi hồ Kỳ Lân. Đặc biệt, các đêm nhạc "Hoài niệm" (tối 1/5) và "Thăng hoa" (tối 2/5) tại sân khấu Thủy Đình sẽ quy tụ dàn ca sĩ đình đám như Ưng Hoàng Phúc, Akira Phan, Thu Thủy, Đức Phúc..., hứa hẹn mang đến không khí lễ hội sôi động và bùng nổ cảm xúc.

Trong khi đó, Khu du lịch sinh thái Thung Nham cũng có những điểm nhấn ấn tượng khi khai trương mô hình bản đồ Việt Nam kết bằng nón lá truyền thống - tượng trưng cho sự đoàn kết 54 dân tộc - và mô hình đoàn tàu Thống Nhất Bắc - Nam tái hiện giữa không gian núi rừng hùng vĩ. Khu du lịch còn được trang hoàng rực rỡ với con đường cờ đỏ sao vàng, tạo nên những góc check-in lý tưởng, đồng thời khơi gợi lòng tự hào dân tộc trong mỗi du khách.

Theo dự báo của Sở Du lịch Ninh Bình, với quy mô lớn và sự phong phú của các hoạt động dịp lễ, lượng du khách đến Ninh Bình trong kỳ nghỉ 30/4-1/5 năm nay sẽ tăng mạnh. Để đảm bảo chất lượng phục vụ, các khu, điểm du lịch cùng các cơ sở dịch vụ trên toàn tỉnh đã được yêu cầu chuẩn bị tốt, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và văn minh du lịch, tiếp tục lan tỏa hình ảnh Ninh Bình - điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.