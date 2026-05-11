Hậu trường SHOWBIZ

Khán giả so sánh phim ngôn tình Việt và Hàn: Lạ lắm phim nước mình ơi!

Thiện Dư

HHTO - Sau trường hợp Bóng Ma Hạnh Phúc, khán giả chỉ ra nhiều tình tiết phim ngôn tình Việt vẫn còn khiên cưỡng, sơ sài, đặc biệt nếu so với phim truyền hình Hàn.

Dù là bộ phim truyền hình gây sốt màn ảnh Việt dịp đầu năm 2026, Bóng Ma Hạnh Phúc vẫn gây tranh cãi bởi những tình tiết khiên cưỡng, cùng với mức độ đầu tư sơ sài từ bối cảnh, phục trang đến tình huống. Từ đó trên mạng xã hội, cư dân mạng liên tục bổ sung những tình huống ngôn tình vốn thu hút ở màn ảnh nước bạn, nhưng sang phim Việt thì... lạ lắm.

Cư dân mạng chia sẻ những trường hợp so sánh như khi nhân vật tổng tài khóc, khi tổng tài dẫn bạn gái đi ăn nhà hàng sang trọng, hay đơn giản là trang phục, giày dép của nữ chính. Nếu phim Hàn có sự đầu tư tỉ mỉ, thực tế thì phía phim Việt vẫn còn nhiều hạn chế, thậm chí lộ "sạn" trên màn ảnh.

Khán giả so sánh tình tiết phim Hàn và phim Việt dở khóc dở cười.

Phần lớn khán giả tận dụng trường hợp của Bóng Ma Hạnh Phúc để nêu rõ một số hạn chế còn tồn đọng của phim Việt, đặc biệt ở mảng truyền hình và thuộc thể loại tình cảm - gia đình. Bên cạnh đó, yếu tố cốt truyện cũng được đánh giá là chưa đột phá, còn quanh quẩn ở chủ đề "tiểu tam", bi kịch hôn nhân, người vợ chịu tủi nhục... khiến người xem cảm thấy ức chế.

Những chi tiết tổng tài ở phim Hàn hay phim Hoa ngữ làm tốt, nhưng phim Việt còn nhiều hạn chế.

Mặt khác, nhiều người xem hy vọng màn ảnh Việt sẽ có thêm nhiều dự án như Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Dù có chủ đề không mới, bộ phim của VieON vẫn lập kỷ lục lượt xem nhờ đầu tư tinh tế về các tình tiết, cùng diễn xuất thu hút của dàn diễn viên. Hiện tại, đoàn phim được cho là đang ấp ủ phần 2, mang đến một chương tiếp theo cho hành trình tình yêu của cặp đôi chính Triệu Phú - Thanh Tâm. Đồng thời, khán giả mong chờ những sản phẩm chất lượng hơn từ nhà đài như VTV hay THVL, sau khi hiệu ứng Bóng Ma Hạnh Phúc là minh chứng cho thấy mảng phim truyền hình vẫn được đón nhận không kém gì chiếu mạng.

Thiện Dư
#phim ngôn tình #Bóng Ma Hạnh Phúc #phim Hàn Quốc #phim Việt Nam

