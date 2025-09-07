Khán giả đòi cắt sóng Độ Mixi

Độc hại và tai hại

Ngày 4/9, hình ảnh, video streamer Độ Mixi hút shisha trong quán bar nhận nhiều bình luận trái chiều. Sự việc được cho là ghi lại vào tối 3/9 khi nam streamer giao lưu với cựu danh thủ Tây Ban Nha Gerard Piqué.

Nhiều khán giả phản ứng, cho rằng đây là hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật. Tai hại hơn khi Độ Mixi có hơn 7,2 triệu lượt theo dõi trên TikTok và 5,6 triệu lượt trên Facebook. Chỉ trong thời gian ngắn, Độ Mixi nhận hàng loạt chỉ trích, thậm chí, số đông tràn vào Fanpage chương trình Sao nhập ngũ đặt câu hỏi về việc anh có xứng đáng xuất hiện.

Trước áp lực dư luận, trong phiên livestream tối 4/9, Độ Mixi thừa nhận người trong clip là mình. Tuy nhiên, anh lý giải bản thân không biết shisha là chất cấm.

"Trong tiềm thức, tôi chỉ ấn tượng thuốc lá điện tử và 'bóng cười' bị cấm, thậm chí từng quay clip vứt những thứ đấy vào sọt rác. Tôi hoàn toàn không ý thức việc hút shisha là vi phạm pháp luật. Vì vậy, tôi rất hồn nhiên hút shisha, lắc lư theo nhạc mà không một ai nhắc nhở gì", Độ Mixi phân trần.

Không chỉ có hành vi vi phạm pháp luật, lời xin lỗi của Độ Mixi bị nhận xét "chứa đầy rác" khi văng tục, chửi bậy.

Độ Mixi gửi lời xin lỗi và cho rằng đây là bài học lớn với mình bởi không có lý do nào phải hút trộm shisha để đánh đổi sự nghiệp.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả ai đã thất vọng khi đọc tin này. Tôi cũng thất vọng về chính mình vì đã mắc phải lỗi sơ đẳng. Tôi xin lỗi những người bị ảnh hưởng từ sự việc này”, anh nói.

Đáng nói, lời xin lỗi của Độ Mixi được nhận xét “chứa đầy rác” khi anh kèm văng tục, chửi thề, đúng phong cách thường ngày. Có khán giả thống kê, chỉ trong chưa đầy 2 phút lên tiếng về việc hút shisha, Độ Mixi văng tục tới 14 lần. Tai hại hơn khi vẫn có những khán giả ủng hộ, chấp nhận sai lầm của Độ Mixi và xem đây cách hành xử của thần tượng là bình thường.

Cấm sóng là cần thiết

Hiện tại, ê-kíp chương trình Sao nhập ngũ chưa đưa ra phản hồi chính thức liên quan Độ Mixi. Tuy nhiên, làn sóng kêu gọi tẩy chay và cắt sóng nam streamer ngày càng lan rộng.

“Cậu này nói tục, chửi thề hơn cả cơm bữa nhằm câu like, câu view, ảnh hưởng lớn đến lớp trẻ, không thể chấp nhận được. Đề nghị các nhà sản xuất, các nhà đài cắt sóng tất cả chương trình có cậu này tham gia, để làm sạch môi trường văn hóa Việt Nam và phạt nặng tội vi phạm dùng chất cấm”, “Có 2 phút mà văng tục 14 lần, tại sao vẫn cho lên sóng truyền hình? Những thành phần này đang làm xấu xí bức tranh văn hóa Việt”, “Tôi xem anh này live có mấy phút mà không chịu nổi, phải tắt đi vì cường độ văng tục phát sợ. Và đáng sợ hơn là người trẻ hâm mộ anh ta xem đó là bình thường", “Không hiểu Độ Mixi lên sóng truyền hình để truyền cảm hứng gì cho giới trẻ, rất đáng báo động”, “Tại sao một người chuyên văng tục chửi bậy như Độ Mixi nghiễm nhiên trở thành người nổi tiếng, được mời tham gia game show?”… là những thắc mắc của khán giả.

Khán giả tẩy chay, yêu cầu cắt sóng Độ Mixi trong chương trình Sao nhập ngũ.

Trao đổi với Tiền Phong, chuyên gia truyền thông Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch Hãng Quản trị Berlin Crisis Solutions (BCS) và German Greatway Group (G) - cho rằng việc người nổi tiếng có hành xử lệch chuẩn, thậm chí bị nhận xét thiếu văn hoá, phản ánh sự dễ dãi của công chúng, khi chấp nhận họ là “nghệ sĩ” hay “người có ảnh hưởng”.

“Nổi tiếng bằng cách tai tiếng, là một phương pháp ‘bẩn’, tiếc thay lại ‘thành công’. Nhưng ở một nền văn hoá phát triển, những hành vi này cần bị tẩy chay”, TS. Lê Ngọc Sơn phân tích.

Theo TS. Lê Ngọc Sơn những hành vi, phát ngôn lệch chuẩn cần được điều chỉnh bởi các chế tài có sự răn đe, để giới giải trí là nơi nghệ sĩ thực thụ hoạt động nghề nghiệp.

“Khi các khuyến nghị về đạo đức trở nên bất lực, thì pháp luật phải can thiệp. Tôi ủng hộ các chế tài mạnh đối với những nghệ sĩ, người nổi tiếng hành xử không đúng chuẩn mực trên không gian mạng, trong đó có việc cấm sóng. Lợi dụng sự xuất hiện tràn lan trên mạng để làm điều nhố nhăng, thì việc cấm sóng là hình thức phù hợp để triệt tiêu động lực thúc đẩy các hành vi này”, chuyên gia nhấn mạnh.

Độ Mixi Độ Mixi tên thật Phùng Thanh Độ, sinh năm 1989, quê Cao Bằng. Anh bắt đầu công việc livestream từ năm 2017 và nhanh chóng trở thành một trong "Tứ hoàng streamer" Việt Nam.

Những năm gần đây, anh hoạt động như một người nổi tiếng, ra mắt nhiều MV như Tộc ca, Stream đến bao giờ, Độ Tộc 2… tham gia các chương trình truyền hình như Sao nhập ngũ, Mái ấm gia đình Việt…