Kêu gọi mỗi người dân là một chiến sĩ xanh

TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi mỗi người dân là một chiến sĩ xanh, tích cực thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường như trồng cây, dọn rác cũng như không vứt rác bừa bãi, hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần.

Sáng 23/8, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ phát động Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường vì một Việt Nam sáng - xanh - sạch - đẹp với sự tham dự của hơn 1000 người.

Theo ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng hãy nêu cao ý thức, tự giác thực hiện nếp sống văn minh như không xả rác bừa bãi, đổ rác đúng nơi, đúng thời gian quy định.

Tích cực tham gia các hoạt động tổng vệ sinh môi trường tại nơi ở, nơi làm việc, trường học, đường phố, khu dân cư, kênh mương, sông ngòi, ao hồ và bãi biển.

“Mỗi người dân Việt Nam, không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp đều có thể trở thành một “chiến sĩ xanh” trên mặt trận bảo vệ môi trường. Khi toàn dân đồng lòng, mỗi hành động nhỏ sẽ cộng hưởng thành sức mạnh lớn, để đất nước ta thật sự trở thành Tổ quốc xanh, sạch, đẹp, bền vững”, ông Thắng nói.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

Theo Quyền Bộ trưởng, thời gian qua, Thủ đô Hà Nội đã thể hiện rõ vai trò tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường, tổ chức nhiều đợt ra quân tổng vệ sinh với quy mô lớn, tinh thần quyết tâm cao.

Hòa chung khí thế đó, trong sáng 23/8, tại nhiều xã, phường của Thủ đô, đặc biệt là tại phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hoà, các hoạt động thu gom rác thải, chỉnh trang môi trường đồng loạt diễn ra, thể hiện sự đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong việc lan tỏa lời hiệu triệu của Thủ tướng Chính phủ.

“Từ thực tiễn sinh động và đầy cảm hứng đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kêu gọi toàn thể Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, trường học trên phạm vi cả nước đồng loạt ra quân tổng vệ sinh vào sáng Thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu ngay từ hôm nay như một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9”, Tư lệnh ngành môi trường kêu gọi.

Theo bà Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, thời gian qua, Thủ đô đã có nhiều phong trào, mô hình thiết thực như Tuyến phố “không khói - không rác - không tiếng ồn - không lấn chiếm - có không gian xanh”; phong trào “Ngày Cuối tuần xanh”; hoạt động trồng cây hưởng ứng lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” hay việc nhiều khu dân cư tự nguyện duy trì vệ sinh chung, phân loại rác tại nguồn.

Những hoạt động đó đã và đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm của cộng đồng. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Các đại biểu tham gia dọn rác sau Lễ phát động sáng 23/8.

Tuy nhiên, theo bà Mai, chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận tình trạng tập kết rác không đúng quy định, lạm dụng túi nilon, rác thải nhựa vẫn còn phổ biến; việc xử lý chất thải chưa triệt để; nhiều kênh mương, sông hồ ô nhiễm; ý thức một bộ phận người dân còn hạn chế. Đây là những vấn đề cấp thiết mà mỗi chúng ta cần chung tay giải quyết.

Bà Mai chia sẻ, hành động bảo vệ môi trường bắt đầu từ những việc nhỏ mỗi ngày như bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon, thay thế bằng vật liệu thân thiện môi trường, tổng vệ sinh, làm sạch môi trường ngay quanh ngôi nhà, khu phố, trồng thêm cây xanh, chăm sóc mảng xanh trong gia đình, trường học, cơ quan, khu dân cư.

“Những việc làm ấy tưởng chừng giản đơn, nhưng khi được nhân rộng từ mỗi công dân đến mỗi hộ gia đình, sẽ tạo thành sức mạnh to lớn để cải thiện môi trường sống”, bà Mai nói.