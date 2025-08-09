Kết quả quan trọng từ chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường đến Ai Cập và Angola

TPO - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Ai Cập và Angola đạt được tất cả các mục tiêu đề ra, giúp ta xác lập khuôn khổ quan hệ mới với các nước khu vực.

Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân tiễn Chủ tịch nước

﻿Lương Cường và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí sau chuyến thăm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường tới Ai Cập và Angola đã thành công rất tốt đẹp, đạt tất cả các mục tiêu đề ra.

Tại Ai Cập và Angola, Chủ tịch nước Lương Cường có chương trình làm việc phong phú, hiệu quả, bao gồm các cuộc hội đàm quan trọng với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço, hội kiến các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước, dự Lễ Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Angola.

Chủ tịch nước cũng lần đầu tiên có chuyến thăm Liên đoàn Ả-rập, có các bài phát biểu chính sách quan trọng trước Liên đoàn Ả-rập cũng như tại phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Angola, qua đó, truyền tải thông điệp, khẳng định mong muốn của Việt Nam là nâng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Ai Cập, Angola, với liên đoàn Ả-rập và các nước châu Phi lên tầm cao mới, trở thành cầu nối thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển giữa hai khu vực châu Á và châu Phi.

Bên cạnh các hoạt động chính thức trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước đã làm việc trực tiếp với các Đại sứ Việt Nam tại châu Phi, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập và Angola để chỉ đạo định hướng thúc đẩy quan hệ hơn nữa với khu vực ngày càng quan trọng này. Ngoài ra, các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành tham gia đoàn cũng có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với đối tác, doanh nghiệp Ai Cập và Angola.

Trong suốt chuyến thăm, cả hai nước đều dành cho Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, nồng hậu, với tình cảm sâu sắc, thể hiện sự coi trọng đặc biệt quan hệ với Việt Nam.

Tại các cuộc gặp, các bạn đều thể hiện tình cảm đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và coi Việt Nam là nguồn cảm hứng, là mô hình phát triển thành công cho các nước đang phát triển, trong đó có Ai Cập và Angola.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, chuyến thăm đã đạt được tất cả các mục tiêu đề ra với những dấu ấn và kết quả rất thực chất, nổi bật như sau:

Chúng ta đã xác lập được khuôn khổ mới trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước khu vực. Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Ai Cập là khuôn khổ đối tác toàn diện đầu tiên của Việt Nam ở khu vực châu Phi. Chuyến thăm cũng xác định định hướng xây dựng mối quan hệ “đối tác hợp tác cùng phát triển” Việt Nam - Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam, phục vụ thiết thực nhu cầu phát triển và lợi ích của mỗi nước.

Cùng với hai Tuyên bố chung giữa Việt Nam với Ai Cập và Angola, chúng ta và các bạn đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại – đầu tư, quốc phòng – an ninh, gìn giữ hòa bình, tư pháp, chuyển giao người bị kết án phạt tù, kiểm sát, truyền hình, nông nghiệp, hợp tác địa phương... Những văn kiện này sẽ tạo khuôn khổ vững chắc cho những bước phát triển tích cực tiếp theo trong quan hệ với Ai Cập và Angola trong nhiều năm tới.

Chuyến thăm đã tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp ta tiếp cận thị trường, thúc đẩy đầu tư, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác trên những lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng. Ai Cập và Angola đều hoan nghênh và cam kết tạo thuận lợi cho một số sản phẩm thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại mỗi nước, thúc đẩy hợp tác phát triển ngành halal với Ai Cập và doanh nghiệp Việt Nam tham gia các dự án dầu khí tiềm năng và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dầu khí tại Angola.

Ai Cập và Angola cũng nhất trí nâng cấp kim ngạch thương mại lên 1 tỷ USD. Ai Cập sẵn sàng thúc đẩy trao đổi sớm khởi động đàm phán FTA với Việt Nam và thành lập Hội đồng kinh doanh Việt Nam – Ai Cập. Điều này sẽ góp phần mở ra cơ hội cho Việt Nam tiếp cận thị trường 1,5 tỷ dân đầy tiềm năng của châu Phi. Các đối tác cũng hưởng ứng rất tích cực các đề xuất của ta trong hợp tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, dầu khí, khai khoáng, công nghiệp halal…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Mofa

Chủ tịch nước đã chuyển thông điệp chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam tới nhiều nước khu vực Châu Phi và Ả-rập. Chủ tịch nước đã có các bài phát biểu chính sách quan trọng tại trụ sở Liên đoàn Ả-rập và Quốc hội Angola.

Chúng ta đã khẳng định vai trò, vị thế và định hướng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, thể hiện mong muốn cùng viết nên một chương mới trong quan hệ hợp tác nhiều mặt với các nước Ả-rập và Châu Phi anh em vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Trong bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, thông điệp chính sách đó sẽ củng cố mối quan hệ gắn bó, tình cảm và sự tin cậy giữa Việt Nam và các nước Ả-rập và châu Phi, tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương, đặc biệt tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết. Đồng thời, chúng ta cũng góp phần thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với Liên đoàn Ả-rập và Liên minh châu Phi.