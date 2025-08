Việt Nam và Ai Cập nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện

Lễ đón Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn hợp tác mới cho quan hệ hai nước sau hơn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng thống Ai Cập bày tỏ ngưỡng mộ sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi lịch sử hào hùng và những thành tựu phát triển vượt bậc mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi nhấn mạnh Ai Cập luôn trân trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và gắn bó son sắt như giữa những người anh em với Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn sự tiếp đón trọng thị và nồng ấm mà Tổng thống, các nhà lãnh đạo và nhân dân Ai Cập dành cho đoàn. Chủ tịch nước Lương Cường nhắc lại những tình cảm yêu mến mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam dành cho Ai Cập, khẳng định sự trân trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ song phương giữa hai nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng thống Gamal Abdel Nasser và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp từ những ngày đầu đấu tranh giải phóng dân tộc.

Để phù hợp với tầm mức của quan hệ song phương, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi nhất trí hai nước sẽ tiếp tục dành cho nhau sự ủng hộ, hợp tác chặt chẽ; nhất trí làm sâu sắc hơn nữa sự tin cậy chính trị và thực hiện các biện pháp đột phá nhằm tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các cơ hội mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số…, đồng thời nhất trí tiếp tục hoàn thiện các khuôn khổ pháp l‎ý song phương tạo nền tảng cho quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: TTXVN

Tiến tới đám phán FTA

Nhằm thúc đẩy thương mại cân bằng và cùng có lợi giữa hai bên, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết Việt Nam nhất trí chủ trương mở cửa thị trường cho một số mặt hàng Ai Cập quan tâm, đồng thời đề nghị Ai Cập tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Ai Cập.

Các cơ quan của hai nước sẽ sớm thống nhất thủ tục theo thông lệ quốc tế để thực hiện chủ trương này.

Tổng thống Ai Cập khẳng định, với vị trí kết nối ba châu lục và thông qua mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng rãi của mình, Ai Cập sẵn sàng làm cầu nối để doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Đông và châu Phi, nhất trí trao đổi về khả năng thiết lập các khuôn khổ hợp tác thương mại song phương mới, qua đó, góp phần nâng cao kim ngạch thương mại thời gian tới.

Hai bên nhất trí thành lập Nhóm công tác nghiên cứu khả năng đàm phán hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Ai Cập.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác giáo dục, giao lưu nhân dân, tăng cường kết nối xúc tiến du lịch, quảng bá điểm đến, văn hóa, con người của hai bên. Chủ tịch nước cảm ơn Ai Cập cấp học bổng đào tạo tiếng Ả-rập cho sinh viên Việt Nam, đề nghị mở rộng hợp tác, trao đổi sinh viên trong các ngành mới như halal, nông nghiệp, quan hệ quốc tế cũng như chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng quản lý bảo tàng, phát triển du lịch bền vững.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Ai Cập quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ổn định tại Ai Cập, đóng góp cho sự phát triển của Ai Cập và góp phần thắt chặt quan hệ giữa hai nước.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao vai trò trung gian, hoà giải của Ai Cập trong việc tìm kiếm các giải pháp cho các cuộc xung đột tại khu vực.

Tổng thống Ai Cập hoan nghênh lập trường của Việt Nam đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và nhất trí việc thúc đẩy giải pháp hai nhà nước là mục tiêu quan trọng để đạt hòa bình bền vững, lâu dài tại Trung Đông.

Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất đề cao luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, tăng cường phối hợp chặt chẽ, tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và thế giới tại các diễn đàn đa phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng mời Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi sớm đến thăm Việt Nam. Tổng thống Abdel Fattah Al Sisi vui vẻ nhận lời.