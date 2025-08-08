Việt Nam và Angola ký kết nhiều thoả thuận hợp tác

TPO - Sau cuộc hội đàm ngày 7/8 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço ra Tuyên bố chung Việt Nam – Angola nhằm mở ra một giai đoạn mới trong hợp tác song phương, chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço chụp ảnh chung nhân cuộc hội đàm ngày 7/8. Ảnh: TTXVN.

Bộ Ngoại giao cho biết, sau lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Angola, Chủ tịch nước Lương Cường có cuộc hội đàm với Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço.

Thay mặt nhân dân Angola, Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço vui mừng chào đón Chủ tịch nước Lương Cường, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Angola, khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử, tạo tiền đề để đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước bước vào giai đoạn mới, phát triển sâu rộng và mạnh mẽ hơn nữa.

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được đến thăm Angola trong bối cảnh đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2025) và Angola chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày Độc lập, Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço, các lãnh đạo và nhân dân Angola đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và tình cảm nồng ấm.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng thống Angola điểm lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước khởi nguồn từ những ngày tháng cùng nhau đoàn kết trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, với biểu tượng hữu nghị là Đại lộ Hồ Chí Minh tại trung tâm thủ đô Luanda, Angola.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết Việt Nam - Angola là tài sản chung quý báu, là nền tảng vững chắc để hai nước mở ra giai đoạn phát triển mới, tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ tin cậy chính trị, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước, tình đoàn kết, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Muốn có thêm sản phẩm Việt Nam ở Angola

Đánh giá cao vai trò và các thế mạnh của Việt Nam, Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço cũng đề nghị Việt Nam hỗ trợ Angola phát triển nông nghiệp, đặc biệt về trồng lúa, cây ăn quả, góp phần bảo đảm an ninh lương thực bền vững cho Angola.

Nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy trao đổi thương mại song phương, Tổng thống mong có thêm các sản phẩm của Việt Nam hiện diện tại thị trường Angola và kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, sản xuất tại Angola. Tổng thống Angola cũng đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, khai khoáng, luyện kim…

Nhấn mạnh Angola là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Phi, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng hai nước còn nhiều dư địa để đẩy mạnh hợp tác, cùng nhau xây dựng mối quan hệ “đối tác hợp tác cùng phát triển” Việt Nam - Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam.

Trên tinh thần đó, bên cạnh việc tiếp tục củng cố tình đoàn kết, gắn bó, tin cậy về chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như quốc phòng, an ninh, phát huy và đa dạng hóa hình thức hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như hợp tác về chuyên gia y tế, giáo dục, nông nghiệp.

Chia sẻ nhận thức chung với Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço về tầm quan trọng của việc nâng tầm quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư song phương, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cơ quan của Angola tạo điều kiện, dành ưu đãi để các doanh nghiệp Việt Nam sớm cụ thể hóa các dự án, kế hoạch đầu tư trong các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, khai thác, chế biến khoáng sản, công nghiệp luyện kim…

Chủ tịch nước cũng đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, tăng cường hợp tác giữa hệ thống ngân hàng hai nước và thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác kinh tế nền tảng nhằm mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Nhấn mạnh vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt Nam tại Angola, cộng đồng đã luôn đồng hành và phát triển cùng với nhân dân Angola trong những giai đoạn khó khăn nhất, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Tổng thống và các cơ quan của Angola tạo điều kiện, bảo đảm an ninh, an toàn để cộng đồng người Việt yên tâm sinh sống và làm việc ổn định, ngày càng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của hai nước.

Lễ ký Ý định thư về thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Angola. Ảnh: TTXVN.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tình đoàn kết, gắn bó, tin cậy giữa hai Đảng, hai nước thông qua duy trì trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, trên tất cả các kênh, triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác Ủy ban liên chính phủ và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ quản lý, trao đổi sinh viên…

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Tổng thống Angola đã có nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định tại châu Phi trong vai trò Chủ tịch Liên minh châu Phi năm 2025 và Nguyên thủ điều phối của Liên minh châu Phi về hòa bình và hòa giải.

Để đẩy mạnh hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên các diễn đàn đa phương, quốc tế và khu vực, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Angola hỗ trợ Việt Nam tăng cường hiện diện, mở rộng hợp tác thực chất với Liên minh châu Phi và ủng hộ các ứng cử của Việt Nam vào các tổ chức quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, vì hoà bình, hợp tác và phát triển ở mỗi khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng mời Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço ra Tuyên bố chung Việt Nam - Angola, thể hiện cam kết, quyết tâm của hai bên trong việc mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác song phương, đồng chủ trì gặp gỡ báo chí và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác.