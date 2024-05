Kết nối thúc đẩy thương mại song phương dệt may Việt Nam – Italia

TPO - Ngày 20/5, Triển lãm ''Dệt may Italia – Phong cách và đột phá' khai mạc tại Đại học Bách khoa Hà Nội với kỳ vọng thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dệt may giữa các doanh nghiệp hai nước.

Triển lãm ''Dệt may Italia – Phong cách và đột phá – Fabrica” do Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italia, Liên đoàn Công nghiệp Thời trang Italia - “Sistema Moda Italia”, Hiệp hội các nhà sản xuất máy dệt Italia (ACIMIT) và Hiệp hội Thủ công nghiệp vừa và nhỏ Italia - “Confartigianato Imprese” phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Ban tổ chức cho biết, triển lãm Fabrica giới thiệu lịch sử và sự phát triển của ngành sản xuất dệt may Italy, thông qua hàng loạt các sản phẩm vải dành cho thời trang cao cấp, đồ nội thất cho đến các ứng dụng công nghệ hiện đại nhất, qua đó giới thiệu đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm của hơn 20 công ty trong lĩnh vực này.

Phát biểu tại khai mạc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam Marco Della Seta cho biết, ngày nay, dệt may là nền tảng của thương mại và đầu tư song phương. Năm 2023, giá trị xuất khẩu dệt may của Italia sang Việt Nam đạt 309 triệu USD (chiếm 17,3% tổng xuất khẩu của Italia), trong khi nhập khẩu từ Việt Nam lên tới 335 triệu USD.

Đại sứ Marco Della Seta nhấn mạnh, dệt may là một lĩnh vực có tầm quan trọng ngày càng tăng trong hợp tác công nghệ. Fabrica nhằm mục đích tăng cường những tiến bộ công nghệ và chuyển giao kiến thức trong sản xuất dệt may giữa các công ty hàng đầu hai quốc gia. Trung tâm Công nghệ Dệt may Italia - Việt Nam đặt trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh, được tài trợ bởi Cơ quan Thương mại Italia và ACIMIT là minh chứng cho tinh thần hợp tác này. Trung tâm nhằm mục tiêu nâng cao các tiến bộ công nghệ và chuyển giao kiến thức trong sản xuất dệt may giữa Việt Nam và Italia.

“Sứ mệnh của chúng tôi là xây dựng một mô hình hợp tác kinh doanh và phát triển năng lực, đảm bảo sự hiện diện của các nhà sản xuất Italia tại Việt Nam không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế mà còn vào việc thúc đẩy phát triển kiến thức và kỹ năng tại địa phương” - ông Marco Della Seta chia sẻ.

PGS. TS. Bùi Văn Huấn, Phó trưởng khoa Khoa Dệt may - Da giày và Thời trang Đại học Bách khoa cho biết, đây là một dịp quan trọng để Việt Nam và Italia củng cố mối quan hệ, và cũng là cơ hội tốt để Đại học Bách khoa Hà Nội nói chung và ngành dệt may Việt Nam nói riêng được chào đón bạn bè quốc tế đồng thời giới thiệu về những tiến bộ trong lĩnh vực khoa học công nghệ của ngành công nghiệp dệt may.

Trong khuôn khổ triển lãm Fabrica, dịp này Đại học Bách khoa Hà Nội cũng tổ chức hội thảo dành riêng cho ngành dệt may, với sự phối hợp của công ty Dệt nhuộm Carvico Hưng Yên và công ty Madex Việt Nam.