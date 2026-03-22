Iran tấn công gần cơ sở hạt nhân Israel, lần đầu phóng tên lửa tầm xa vượt khỏi Trung Đông

TPO - Các quan chức Israel cho biết lực lượng Iran lần đầu tiên đã phóng tên lửa tầm xa, làm gia tăng nguy cơ tấn công vượt ra ngoài Trung Đông. Một cuộc tấn công của Iran vào khu vực cách cơ sở hạt nhân của Israel không xa, khiến hàng chục người bị thương.

Tên lửa đánh chặn hoạt động trên bầu trời Tel Aviv ngày 21/3. (Ảnh: Reuters)

Ngày 21/3, Iran đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm bắn 4.000 km vào căn cứ quân sự Mỹ–Anh Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir cho biết. Quân đội Israel cho biết đây là lần đầu tiên Iran sử dụng tên lửa tầm xa trong cuộc xung đột, đánh dấu việc mở rộng tấn công ra khỏi Trung Đông lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch không kích ngày 28/2.

“Những tên lửa này không nhằm vào Israel. Tầm bắn của chúng vươn tới các thủ đô châu Âu - Berlin, Paris và Rome đều nằm trong phạm vi bị đe dọa trực tiếp”, ông Zamir nói trong một tuyên bố.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết, cuộc tấn công xảy ra trước khi chính phủ Anh cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Anh để tiến hành các cuộc tấn công vào các địa điểm tên lửa của Iran.

Hơn 2.000 người đã thiệt mạng ở Iran kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch. Tại Israel, 15 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Iran kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Cuối ngày 21/3, tên lửa Iran đã tấn công các thành phố Dimona và Arad ở miền nam Israel, khiến hàng chục người bị thương. Sáng sớm nay, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết trong một tuyên bố rằng họ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và trung tâm an ninh ở miền nam Israel.

Chuẩn tướng Effie Defrin - người phát ngôn quân đội Israel, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng hệ thống phòng không của nước này vẫn hoạt động nhưng không đánh chặn được các cuộc tấn công. “Chúng tôi sẽ điều tra vụ việc và rút kinh nghiệm”, ông nói.

Lò phản ứng hạt nhân bí mật của Israel nằm cách Dimona khoảng 13 km về phía đông nam. Cả hai thành phố đều nằm gần một số cơ sở quân sự, bao gồm căn cứ không quân Nevatim, một trong những căn cứ lớn nhất của nước này.

“Đây là một buổi tối rất khó khăn trong cuộc chiến vì tương lai của chúng ta”, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trong tuyên bố sau vụ tấn công vào Arad.

“Tôi quyết tâm tiếp tục tấn công kẻ thù trên mọi mặt trận”, tuyên bố cho biết.

Một toà nhà ở Lezion, Israel bị tấn công ngày 21/3. (Ảnh: Reuters)

Truyền thông Iran cho biết lực lượng Mỹ - Israel đã tấn công tổ hợp làm giàu Natanz Shahid Ahmadi-Roshan trong sáng nay.

Các chuyên gia kỹ thuật xác nhận không có rò rỉ phóng xạ và người dân xung quanh không gặp nguy hiểm. Israel khẳng định họ không biết về cuộc tấn công này, trong khi người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đang điều tra.

Truyền thông Iran sau đó đưa tin về các cuộc tấn công vào một nhà ga hành khách tại cảng Bushehr ở phía nam và một tàu chở khách không người ở gần đảo Kharg. Hòn đảo này là nơi Iran xử lý hầu như toàn bộ dầu mỏ xuất khẩu của Iran, trở thành mục tiêu tiềm năng nếu Washington quyết định tấn công vào năng lượng của Iran hoặc sử dụng lực lượng mặt đất để chiếm giữ.

Iran cho biết đã phóng máy bay không người lái vào các căn cứ Mỹ tại UAE và Kuwait, nơi được dùng để tiến hành các cuộc tấn công vào các đảo của Iran ở vùng Vịnh. Ngày 21/03, Ả-rập Xê-út yêu cầu tùy viên quân sự cùng 4 nhà ngoại giao Iran rời khỏi nước này, tuyên bố họ là “người không được hoan nghênh”.

Israel cũng tấn công Beirut, nói rằng nhằm vào lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Li-băng.

Israel cho biết máy bay của họ đã tấn công các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo quanh Tehran. Truyền thông Iran đưa tin 3 thành viên trong một gia đình đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào tòa nhà dân cư ở thành phố Ramsar.