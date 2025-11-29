Indochine bắt tay chủ đầu tư giới thiệu La Pura tới thị trường quốc tế

Ba thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản là Nhà phát triển dự án Phat Dat Real Estate Development Corporation, Đơn vị phát triển kinh doanh Big Four và INDOCHINE - Đại lý phân phối quốc tế hàng đầu vừa công bố hợp tác chiến lược, chính thức giới thiệu dự án La Pura đến với nhà đầu tư quốc tế.

Sự kiện giới thiệu dự án La Pura tại Thượng Hải do 3 đơn vị đồng tổ chức hứa hẹn sẽ mang tới khách hàng một biểu tượng sống “dưỡng lành” chuẩn quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận siêu đô thị mới của Việt Nam.

Ba thương hiệu - Một tầm nhìn quốc tế

Theo thông tin từ INDOCHINE, sự kiện giới thiệu dự án La Pura dự kiến diễn ra vào ngày 06/12/2025, trong không gian sang trọng tại JW Marriott Hotel Shanghai, giữa trung tâm tài chính Thượng Hải (Trung Quốc). Đây là cơ hội hiếm hoi để giới đầu tư quốc tế tiếp cận bất động sản Việt Nam với căn hộ “dưỡng lành” sở hữu vị trí cửa ngõ Đông Bắc TP. HCM - Trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam.

Sự kiện giới thiệu dự án La Pura sẽ được tổ chức tại khách sạn JW Marriott Shanghai Vi

Việc hợp tác giữa Phat Dat Real Estate Development Corporation, Big Four và INDOCHINE thể hiện sự kết nối chiến lược giữa Chủ đầu tư, Đơn vị phát triển kinh doanh và đơn vị phân phối dự án. Trong đó, Phat Dat Real Estate Development Corporation đóng vai trò là nhà phát triển dự án với kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô và uy tín lâu năm, Big Four định hình chiến lược kinh doanh và truyền thông, còn INDOCHINE sở hữu năng lực phân phối quốc tế, kết nối La Pura với nhóm khách hàng nước ngoài giàu tiềm năng.

Thông tin sự kiện giới thiệu dự án La Pura được truyền thông trên nền tảng BĐS quốc tế lớn nhất Trung Quốc

Đây là lần đầu tiên một dự án tại TP. HCM được giới thiệu ra thị trường quốc tế qua hình thức hợp tác ba bên. Sự kết nối này không chỉ mở ra cơ hội mới cho La Pura, mà còn khẳng định vị thế đang lên của Việt Nam trên bản đồ bất động sản châu Á.

Chia sẻ về lần hợp tác này, bà Lê Thị Hằng - Tổng Giám đốc INDOCHINE chia sẻ: “Việt Nam đang bước vào giai đoạn hội nhập mạnh mẽ, và bất động sản chính là lĩnh vực thể hiện rõ năng lực cạnh tranh. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Phat Dat Real Estate Development Corporation và Big Four trong hành trình đưa La Pura vươn tầm quốc tế. Đây chính là cột mốc đánh dấu bước tiến mới của các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam trong quá trình phát triển dự án.”

“Với các căn hộ chuẩn quốc tế, sở hữu vị trí mặt tiền QL13 & Metro số 2 - Tuyến giao thông quan trọng kết nối trung tâm TP. HCM, La Pura là lựa chọn lý tưởng cho nhà đầu tư quốc tế đang tìm kiếm một thị trường tiềm năng", bà Hằng cho biết.

Không chỉ dừng ở việc giới thiệu dự án, sự kiện còn dành nhiều ưu đãi và quà tặng mang đậm bản sắc Việt cho khách tham dự. Đặc biệt, khách hàng khi giao dịch thành công tại sự kiện sẽ được hưởng tour du lịch TP. HCM 3 ngày 2 đêm tiêu chuẩn 5*, cơ hội để chủ nhân tương lai La Pura trải nghiệm và tận hưởng nhịp sống sôi động tại siêu đô thị toàn cầu.

La Pura - “Gà đẻ trứng vàng” được nhà đầu tư quốc tế săn đón

La Pura hiện là dự án thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các nhà đầu tư quốc tế nhờ hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn. Dự án sở hữu mức giá khởi điểm hấp dẫn, chỉ từ 39,5 triệu đồng/m². Như vậy, với vốn ban đầu chỉ từ 300 triệu đồng, nhà đầu tư có thể dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ Đông Bắc TP. HCM.

Với vị trí đắc địa ngay mặt tiền Quốc lộ 13, liền kề tuyến Metro số 2, từ La Pura nhanh chóng kết nối tới trung tâm thành phố và các khu đô thị vệ tinh. Đặc biệt, với nền giá thấp, dự án có dư địa tăng giá dài hạn cùng với sự phát triển hạ tầng đô thị và di dân - một trong những yếu tố được nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao và ưu tiên sở hữu.

Sở hữu mức giá vượt trội và tiềm năng sẵn có, La Pura sẽ là lựa chọn đầu tư lý tưởng cho khách hàng quốc tế đang tìm kiếm cơ hội xuống tiền tại thị trường Việt Nam

Bên cạnh đó, La Pura còn gây ấn tượng nhờ tiện ích quy hoạch bài bản và concept độc đáo. Dự án được thiết kế theo triết lý “dưỡng lành - sống tinh khiết”, kết hợp không gian xanh đa tầng, hồ khoáng trị liệu, khu thiền, yoga và các tiện ích chăm sóc sức khỏe, tạo nên tiêu chuẩn sống khắt khe đáp ứng nhu cầu của cộng đồng quốc tế. Hệ thống căn hộ được tối ưu ánh sáng, thông gió tự nhiên và không gian sinh hoạt rộng mở, mang đến trải nghiệm sống cân bằng giữa thiên nhiên ngay trong thành phố HCM sôi động.

Cộng đồng cư dân quốc tế cũng là điểm cộng lớn của La Pura. Dự án nằm sát các khu công nghiệp lớn, nơi tập trung nhiều chuyên gia nước ngoài sinh sống và làm việc, tạo nên môi trường sống năng động, đồng thời mang lại cơ hội khai thác cho thuê và thanh khoản cao. Chính sự kết hợp giữa giá trị đầu tư dễ tiếp cận, vị trí chiến lược, tiện ích hiện đại và cộng đồng quốc tế đã khiến La Pura trở thành một trong những dự án được nhà đầu tư quốc tế săn đón nhất tại TP.HCM hiện nay.

Trước đó, giai đoạn 1 của dự án La Pura đã chính thức mở bán và ghi nhận lượng lớn nhà đầu tư quốc tế xuống tiền sở hữu. Thành công này không chỉ khẳng định sức hút và tiềm năng sinh lời vượt trội của dự án, mà còn cho thấy sự quan tâm thực tế từ cộng đồng nhà đầu tư ngoại. Kết quả khả quan từ giai đoạn đầu đã trở thành minh chứng sống động về sức hấp dẫn của La Pura và tiềm năng tăng giá bền vững trong dài hạn.

Sự kiện giới thiệu dự án La Pura tại Thượng Hải lần này được kỳ vọng sẽ đưa dự án tới nhiều nhà đầu tư quốc tế hơn, đồng thời xây dựng vị thế BĐS Việt Nam trên trường quốc tế.