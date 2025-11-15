In-tư bạn gái bí ẩn của OgeNus: "Lisa Việt Nam" có hơn 16 triệu người theo dõi

Mới đây, mạng xã hội trở nên rầm rộ sau khi "Anh trai" OgeNus bất ngờ đăng tải một bức ảnh thân mật cùng cô gái bí ẩn. Đăng kèm với ảnh, OgeNus gửi lời chúc mừng sinh nhật đến đối phương, gọi cô là "em bé" vô cùng ngọt ngào.

Bài đăng gây "chấn động" của OgeNus bên một cô gái lạ.

Cư dân mạng đã nhanh chóng hóa "thám tử" và vào cuộc truy tìm danh tính cô gái bí ẩn bên cạnh OgeNus. Sau cùng, không ít bài đăng khẳng định người trong ảnh chính là TikToker nổi tiếng CiiN. Trước đó vào sinh nhật của mình, CiiN cũng đã đăng tải Story ăn mừng, với chiếc mũ và cặp kính giống hệt với cô gái trong ảnh của OgeNus.

CiiN đăng ảnh đội mũ, đeo kính giống hệt.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều cư dân mạng còn tìm thấy "hint" trước đó của cả hai vào đầu tháng 11. Khi ấy, OgeNus và CiiN được cho là đã đi ăn chung nhưng đăng ảnh riêng biệt. Điểm duy nhất kết nối hai bài đăng chính là bàn tay có đeo chiếc nhẫn vô cùng độc đáo, được cho là của OgeNus.

Tay đeo nhẫn của OgeNus xuất hiện trong video của CiiN.

Chưa kể, OgeNus còn liên tục thả tim ảnh của CiiN trong thời gian gần đây. Nữ TikToker cũng quay video cùng ca khúc Người Yêu Chưa Sinh Ra mà OgeNus diễn trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2, và được BigDaddy - "sư phụ" của nam rapper đăng lại.

OgeNus thả tim các bài đăng của CiiN.

Hiện tại trước nhiều đồn đoán trên mạng xã hội, cả CiiN lẫn OgeNus đều chưa có phản hồi chính thức nào. Sinh năm 1997, CiiN (hay Bùi Thảo Ly) đã sớm nổi tiếng trên mạng nhờ vẻ ngoài xinh yêu, cũng như hăng hái quay các video biến hình hay dựng tình huống trên nền tảng TikTok. Ngoài ra, CiiN cũng thường xuyên nhảy và cover các ca khúc nổi tiếng, nhanh chóng thu hút lượng tương tác và theo dõi lớn. Đến nay, tài khoản TikTok của CiiN đã sở hữu hơn 16,6 triệu người theo dõi, giúp cô thành một trong những TikToker hàng đầu Việt Nam.

CiiN sở hữu hơn 16,6 triệu lượt theo dõi trên TikTok.

Điều trùng hợp là CiiN từng tham gia chương trình Rap Việt mùa 2 với vai trò người mẫu phụ họa, cầm bảng trong vòng thi của thí sinh. Thời điểm đó, cô nàng còn có danh xưng "Lisa Việt Nam" nhờ nhan sắc có nhiều phần gợi nhớ em út BLACKPINK. Cô cũng từng là khách mời đặc biệt, nhảy minh họa trên sân khấu SOS của nhóm Rhyder, Captain Boy, Wean, Ali Hoàng Dương và Quang Hùng MasterD trong Anh Trai "Say Hi". Bên cạnh đó, CiiN còn từng xuất hiện trên chương trình Người Ấy Là Ai, được giới thiệu là bạn gái của một trong những trai đẹp tập đó, cụ thể là nam vũ công tên Nhật Phương.

Tuy nhiên bẵng đến năm 2024, CiiN lại bất ngờ vướng tin đồn hẹn hò một TikToker khác là Ngô Đình Nam. Cô nàng từng quay video "khóa môi" ngọt ngào một người con trai bí ẩn, bị che mặt, khiến thông tin giữa cô và Ngô Đình Nam thêm phần rầm rộ. Song, cho đến hiện tại, CiiN vẫn chưa lên tiếng thêm về mối quan hệ hẹn hò riêng tư của mình.

CiiN trên chương trình Người Ấy Là Ai.