Huyền thoại Honda Dream có phiên bản mới

TPO - Honda vừa chính thức ra mắt mẫu Dream 125 phiên bản 2026, đánh dấu sự trở lại của dòng xe số huyền thoại từng gắn bó với nhiều thế hệ người dùng châu Á.

Honda Dream từ lâu đã ngừng sản xuất và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Dẫu vậy, đây vẫn là cái tên có sức hút lớn trong lòng người yêu xe, đặc biệt là giới sưu tầm.

Tại thị trường Campuchia và Myanmar, Honda Dream vẫn được bán rộng rãi với tên gọi là Honda Dream NCX. Mới đây nhất, Honda Campuchia đã giới thiệu phiên bản mới 2026 của dòng xe này.

Xe vẫn giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng của dòng Dream, nhưng được làm mới với tem thân xe tông vàng - bạch kim.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED, từ đèn pha kiểu cổ điển, đèn hậu cho đến xi-nhan, giúp tăng hiệu quả chiếu sáng cũng như khả năng nhận diện khi di chuyển trời tối.

Điểm nhấn hiện đại còn nằm ở bảng đồng hồ kết hợp dạng analog và màn hình LCD hiển thị đầy đủ thông tin như quãng đường, tốc độ, vòng tua và mức nhiên liệu.

Yên xe có chiều cao chỉ 760 mm, phù hợp cho cả nam và nữ. Điều này vừa giúp lên xuống xe dễ dàng vừa mang lại tư thế ngồi thoải mái.

Tay lái rộng kết hợp với vị trí để chân cân đối ở giữa giúp người lái điều khiển xe dễ dàng và ổn định hơn, đặc biệt khi di chuyển trong khu vực đô thị hoặc đông dân cư.

Khung sườn thép được gia cố chắc chắn và phủ lớp chống gỉ để thích ứng với khí hậu nóng ẩm của khu vực Đông Nam Á.

Honda Dream 2026 được trang bị động cơ một xi-lanh, dung tích 125 phân khối, làm mát bằng không khí, có tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI.

Tùy phiên bản, xe có tùy chọn hộp số 4 cấp hoặc 5 cấp, đi kèm hệ thống đánh lửa CD-i giúp khởi động dễ dàng, vận hành êm ái và ổn định.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu tiếp tục là điểm mạnh của dòng Dream khi một lần đổ đầy bình có thể di chuyển hơn 200 km.

Mẫu xe số này sử dụng cặp vành nan hoa 17 inch và phanh tang trống ở cả hai bánh. Dù chưa có phanh đĩa hay hệ thống CBS nhưng đổi lại hệ thống phanh của Dream 2026 lại dễ bảo dưỡng, mặt khác giữ được nét truyền thống của dòng xe.

Hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng, phuộc sau đôi mang lại khả năng hấp thụ xung lực tốt, giúp xe vận hành êm ái trên nhiều điều kiện đường khác nhau.

Theo Great Biker, Honda Dream NCX 125 đời 2026 tại thị trường Campuchia và Myanmar có giá quy đổi khoảng 81.400-84.600 baht, tương đương khoảng 65-69 triệu đồng.

Honda Việt Nam không phân phối chính hãng mẫu Dream NCX 125 nhưng xe vẫn có thể được đưa về nước thông qua nhập khẩu tư nhân. Trong quá khứ, một số phiên bản Dream NCX 125 đời cũ từng được rao bán tại Việt Nam với giá không dưới 100 triệu đồng.