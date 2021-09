Hương vị tình thân P2 tập 32: Xuân (Quách Thu Phương) bị chửi bới là lừa đảo, đòi sao kê

TPO - Bà Xuân (Quách Thu Phương) chuẩn bị tham gia thi hoa hậu quý bà, nghe lời xúi bẩy mở quỹ từ thiện, nhưng lại bị người dân tố giả dối, lừa đảo khiến bà vô cùng hoang mang. “Hương vị tình thân” phần 2 tập 32 phát sóng 21h tối 10/9 trên VTV1.

Bà Xuân (Quách Thu Phương) gọi Nam (Phương Oanh) vào phòng đòi gửi ảnh cả nhà chụp ảnh cưới. Nam yêu cầu bà Xuân đồng ý kết bạn để gửi ảnh, cô ngạc nhiên nhưng không dám hỏi kỹ.

Cặp bạn xấu Nguyệt-Hưng dẫn Xuân đi làm từ thiện để chụp ảnh làm từ thiện. Bà Xuân thực sự xúc động khi nhìn gia cảnh của một gia đình nghèo khó. Thấy ba đứa trẻ nheo nhóc, bà Xuân hỏi han rồi hỏi chúng có muốn đi học không. Bà Xuân lại đòi đưa tiền thêm cho gia đình này.

“Lãnh đạo của đời mình”, “Đi tìm giá trị bản thân”, “Phụ nữ tỏa sáng”, ông Khang nhìn loạt sách bà đọc đọc rồi nói toàn những điều quá to tát, còn nói không hợp với người lãng mạn như Xuân. Xuân tức cãi lại, mỉa mai chắc mình phải tìm những sách như bí kíp nghe lời chồng, làm con dâu tốt. “Anh cứ coi thường tôi đi, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy”, Xuân cả quyết.

Bà Xuân lại được cặp Nguyệt-Hưng chia sẻ livestream ở một gia đình nghèo khó khác có đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo. Bà Xuân khóc như mưa khi nhìn đứa bé ốm nặng nằm liệt giường. Nguyệt tâng bốc Xuân và quỹ từ thiện hết lời. Bà Xuân đưa tiền cho gia đình nọ, Hưng lại chỉ chăm chăm cầm điện thoại quay phim, livestream. Xuân dằn vặt khi mình luôn được sống đầy đủ nhưng không biết tới những cảnh khó khăn. Xuân đòi sẽ ủng hộ để giúp những đứa trẻ đi học.

Nghe nói đến đây Hưng gợi ý Quỹ từ thiện cần mở rộng, huy động thêm vì hết tiền. Hóa ra từ trước nay bà Xuân bỏ 500 triệu tiền riêng ra làm từ thiện, chưa dám nói với gia đình. Nguyệt gợi ý phải dựa vào ông Khang và bạn bè ông Khang. Xuân do dự vì chưa nói với chồng. Cặp Nguyệt-Hưng liên tục giục bà Xuân đưa danh sách đối tác công ty cho để họ liên hệ. Xuân ngớ người ra vì không hề biết đến chuyện làm ăn của chồng. Nguyệt thất vọng ra mặt, nhưng Xuân lại cam kết nhất định sẽ làm được.

Bà liền chạy tới công ty tìm Hoàng Long (Mạnh Trường) hỏi danh sách đối tác, lấy lí do sắp mừng thọ bà Dần (NSND Như Quỳnh) nên cần chuẩn bị. “Lần trước cưới con còn chẳng quan tâm, lần này sốt sắng thế”, Long nói. Xuân lấy lí do vì chồng con không cho can dự việc nên mới như thế. Long bảo không thể cho danh sách đối tác một cách lung tung được. Bà Xuân dỗi vì Long lấy vợ nên không còn xem mẹ ra gì. Long đành xuống nước, nói nhất định sẽ lấy danh sách đối tác cho bà Xuân.

Lấy xong danh sách bà Xuân đi về gặp Nam ở hành lang, bà hất hàm khi thấy Nam mang đồ ăn đến công ty trong giờ làm: “Hay cô nghĩ cô được bố chồng và chồng yêu quý quá nên bất chấp nguyên tắc muốn làm gì thì làm”. Nam đành xin lỗi mẹ chồng, định đi về. Long đi ra thấy vợ định đi về liền kéo lại.

Nam đem băn khoăn ra nói với Hoàng Long về việc bà Xuân bận rộn rất khác lạ. “Chồng thì bận tối mắt tối mũi thì không lo đi lo cho mẹ. Hay là yêu mẹ rồi”, Long cười trêu vợ. Nam bật cười, nói việc cô nhìn thấy trong phòng bà Xuân có mấy thông tin về cuộc thi sắc đẹp Hương sắc thời gian, cuộc thi hoa hậu quý bà. “Hay là mẹ đi thi”, Nam bỗng hỏi.

“Mẹ mà đi thi thì tốt quá. Anh nghĩ là nhút nhát như mẹ không dám đâu. Hay là em đi thi đi, có khi em đi mẹ lại đi cùng. Anh đầu tư cho hai mẹ con luôn”, Long trêu. Nam nhịn cười rồi nói: “Em đi rồi lại giành giải nhất với mẹ, chết anh”. Long cười đồng tình rồi ôm và kéo vợ trở về phòng làm việc.

Ông Khang (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) bất ngờ khi làm việc với đối tác liền được thông báo bà Xuân vận động đối tác làm từ thiện, là ứng cử viên sáng giá thi hoa hậu quý bà. Ông Khang liền gọi Thy (Thu Quỳnh) vào hỏi chuyện bà Xuân lên báo chí về chuyện làm từ thiện, vì cho rằng đang yên đang lành thích phô trương.

Thy cho rằng bà Xuân làm như thế cũng tốt, có hoạt động cộng đồng sẽ vui hơn. “Bố không nói chuyện đó, mà là chuyện mẹ con tham gia cuộc thi người đẹp cơ. Từ thiện thì cứ lặng lẽ mà làm, tại sao phải phô trương như thế”, ông Khang bức xúc. “Con lựa lời khuyên can mẹ con, rút khỏi cuộc thi đó đi, và tìm hiểu xem quỹ từ thiện mẹ con lập ra là nghe theo lời ai, cung cách hoạt động thế nào. Bố không tin là mẹ con có thể tự nghĩ ra và điều hành được công việc phức tạp như thế”, ông Khang nói. Ông cũng nói, dạo này vợ chồng ông không nói chuyện được với nhau, nên nhờ Thy quan tâm bà Xuân.

Bố Chiến bảo ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) có việc cứ đi, không nên luẩn quẩn ở đây. “Bố thì khỏi bệnh, có mỗi thằng con chết dấm chết dúi ở đâu không về”, bố Chiến phàn nàn. Ông Sinh mắng bố Chiến không bỏ tật lèm bèm. Ông bỗng quay ra hỏi xem có thấy Chiến giấu cái gì ở nhà không.

Ông Khang lo lắng gặp Long vì cho rằng quỹ từ thiện do bà Xuân lập ra bị lợi dụng để moi tiền. Ông Khang hỏi con trai xem vợ có lấy tiền từ con không. Long nói bà Xuân không lấy tiền nhưng lấy danh sách đối tác công ty, ông Khang trợn mắt.

Ở nhà, bà Dần trách Nam không ôn thi suốt ngày cắm đầu vào điện thoại. Nam đang khoe xem ảnh cưới do bà Xuân mới đưa lên facebook. Sau đó Nam bỗng thấy mẹ chồng livestream, nói sẽ công khai minh bạch số tiền nhận được ủng hộ cho quỹ. Chưa kịp vui mừng vì việc này, bà Xuân nhận rất nhiều lời trách mắng, chửi bới vì cho rằng họ không hề nhận được tiền từ thiện.

Thấy mình bị chửi là lừa đảo, lấy tiền nhà giàu chia cho người nhà, bà Xuân ra sức giải thích rằng đã chuyển toàn bộ tiền cho Nguyệt để chuyển đến các hoàn cảnh khó khăn. Xuân hốt hoảng gọi điện cho bạn thân, nhưng có lẽ bà phải chịu trái đắng.