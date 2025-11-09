Hương Giang bất ngờ gặp chị em sinh đôi ở Miss Universe 2025, giống đến không ngờ?

HHTO - Nhiều người vô cùng thích thú khi phát hiện một nàng hậu quốc tế nhìn giống Hương Giang như hai chị em.

Những ngày gần đây, khi Hoa hậu Hương Giang thân thiết hơn với các thí sinh thì netizen nhận ra cô rất giống người đẹp đến từ Philippines. Khi hai nàng hậu đứng cạnh nhau, ai cũng công nhận họ nhìn như chị em sinh đôi, không chỉ vóc dáng mà gương mặt, thần thái đến kiểu tóc cũng rất tương đồng.

Nhiều khán giả Việt cho rằng nếu chỉ nhìn ảnh người đẹp Maria Ahtisa Manalo mà không quan sát dải sash thì họ sẽ nghĩ đây là Hương Giang. Ngay cả trong phong cách ăn mặc, hai nàng hậu đều chuộng váy áo tối giản, đơn sắc nhưng sang trọng nên càng dễ gây nhầm lẫn cho khán giả.

Khi phát hiện ra sự trùng hợp thú vị này, hai nàng hậu còn quay clip chung đầy vui nhộn. Xem ra cả Hương Giang lẫn Maria Ahtisa Manalo đều rất thích thú khi tìm thấy “chị em thất lạc”, lại còn cùng ở khu vực Đông Nam Á. Nguồn: World Press

Trước khi đại diện Philippines chinh chiến ở Miss Universe 2025, Maria Ahtisa Manalo đã từng là Á hậu 1 ở Miss International 2018. Và ai mà ngờ 7 năm sau, cô trở lại đấu trường sắc đẹp với nhan sắc mặn mà hơn cùng kinh nghiệm thi đấu dày dặn.

Sau một tuần đến Miss Universe 2025, Hoa hậu Hương Giang ngày càng phát huy phong độ. Cô liên tục có những màn biến hình ngoạn mục khiến nhiều chuyên gia nhan sắc chú ý và khen ngợi. Dù không có lợi thế về chiều cao, Hương Giang vẫn biết cách gây chú ý bằng bản lĩnh, sự thông minh và những bộ váy áo nổi bật.