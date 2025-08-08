Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Hướng dẫn sử dụng tính năng tạo sách, truyện bằng AI 'mới tinh' của Gemini

Hiếu Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Google Gemini đã ra mắt một tính năng thử nghiệm mang tên Storybook, công cụ cho phép bất kỳ ai cũng có thể trở thành tác giả và họa sĩ minh họa cho câu chuyện của chính mình.

screenshot-2025-08-08-110011-5812.png
screenshot-2025-08-08-112012.png
Những câu chuyện và hình ảnh đẹp mắt do AI sáng tạo.

Google vừa giới thiệu Gemini Storybook, công cụ thú vị dành cho những ai yêu thích viết lách và sáng tạo hình ảnh. Chỉ cần đưa ra một ý tưởng, chủ đề hoặc tuyến nội dung cơ bản, bạn đã có thể sở hữu ngay một cuốn truyện kỹ thuật số khoảng 10 trang, kèm hình minh họa độc quyền và giọng đọc sinh động.

Người dùng được phép tùy chọn phong cách hình ảnh đa dạng: từ hoạt hình vui nhộn, sách tô màu cho đến tranh len móc nghệ thuật.

Điểm đặc biệt của Storybook là chế độ thuyết minh bằng giọng đọc – lý tưởng cho truyện thiếu nhi hoặc người mới học đọc. Bạn có thể lựa chọn tông giọng theo sở thích, để câu chuyện trở nên gần gũi và lôi cuốn hơn.

Khi hoàn tất, tác phẩm sẽ được xuất bản dưới dạng kỹ thuật số, đọc trực tiếp trên điện thoại hoặc máy tính. Bạn cũng có thể in ra thành sách, chia sẻ qua liên kết, hoặc chỉnh sửa nhanh nội dung và hình minh họa chỉ với vài thao tác đơn giản.

5 bước tạo sách/truyện bằng AI trong Storybook

Bước 1: Truy cập https://gemini.google.com trên điện thoại hoặc máy tính, đăng nhập bằng tài khoản Google.
Tại thanh menu bên trái, tìm mục Khám phá Gem và chọn vào đó.

noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-page-0001.jpg
Ở mục Khám phá Gem, chọn Storybook.

Bước 2: Trong danh sách tính năng, tìm Storybook (thử nghiệm) và nhấn chọn.

Bước 3: Nhập ý tưởng của bạn vào ô trống hoặc chọn một gợi ý sẵn do Google đề xuất.

screenshot-2025-08-08-111356.png
Nhập ý tưởng của bạn vào ô trống.

Bước 4: Tải lên hình ảnh, tranh vẽ hoặc file PDF để làm chất liệu sáng tác; chọn phong cách minh họa yêu thích. Sau đó nhập yêu cầu chi tiết để Gemini hiểu rõ mong muốn của bạn.

screenshot-2025-08-08-111538.png
Chỉ mất vài phút để tạo một quyển truyện bằng AI (Ảnh: Chụp màn hình)

Bước 5: Gửi yêu cầu và chờ vài giây để hệ thống tạo toàn bộ cuốn truyện có hình minh họa.
Ngoài việc đọc trực tiếp, bạn có thể bấm vào biểu tượng loa ở góc trên bên phải để nghe bản kể bằng giọng đọc đã chọn. Khi hài lòng, bạn có thể lưu, in hoặc chia sẻ ngay.

Công cụ này đặc biệt phù hợp với phụ huynh, giáo viên và nhà sáng tạo nội dung. Hiện này, Storybook hiện có mặt trên cả phiên bản web và ứng dụng di động của Gemini. Lưu ý, tính năng này chỉ dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn định chia sẻ tác phẩm trong môi trường học tập hoặc nhóm làm việc, hãy tắt chế độ doanh nghiệp để việc chia sẻ diễn ra suôn sẻ hơn.

Một số tính năng nổi bật:

Hỗ trợ hơn 45 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt.

Cho phép tải ảnh, tranh vẽ, file PDF để làm tư liệu.

Tùy chỉnh giọng đọc theo ý muốn – phù hợp với trẻ em và người mới học đọc.

In sách làm quà lưu niệm hoặc chia sẻ qua liên kết nhanh chóng.

Thay đổi nội dung và phong cách minh họa bất cứ lúc nào.

Hiếu Nguyễn
#tạo sách bằng AI #Gemini Storybook #truyện kỹ thuật số #minh họa AI #giọng đọc truyện #công cụ sáng tạo nội dung #viết truyện AI #tùy chỉnh phong cách hình ảnh #chia sẻ truyện trực tuyến #ứng dụng Gemini Storybook

Xem thêm

Cùng chuyên mục