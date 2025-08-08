Hướng dẫn sử dụng tính năng tạo sách, truyện bằng AI 'mới tinh' của Gemini

SVO - Google Gemini đã ra mắt một tính năng thử nghiệm mang tên Storybook, công cụ cho phép bất kỳ ai cũng có thể trở thành tác giả và họa sĩ minh họa cho câu chuyện của chính mình.

Những câu chuyện và hình ảnh đẹp mắt do AI sáng tạo.

Google vừa giới thiệu Gemini Storybook, công cụ thú vị dành cho những ai yêu thích viết lách và sáng tạo hình ảnh. Chỉ cần đưa ra một ý tưởng, chủ đề hoặc tuyến nội dung cơ bản, bạn đã có thể sở hữu ngay một cuốn truyện kỹ thuật số khoảng 10 trang, kèm hình minh họa độc quyền và giọng đọc sinh động.

Người dùng được phép tùy chọn phong cách hình ảnh đa dạng: từ hoạt hình vui nhộn, sách tô màu cho đến tranh len móc nghệ thuật.

Điểm đặc biệt của Storybook là chế độ thuyết minh bằng giọng đọc – lý tưởng cho truyện thiếu nhi hoặc người mới học đọc. Bạn có thể lựa chọn tông giọng theo sở thích, để câu chuyện trở nên gần gũi và lôi cuốn hơn.

Khi hoàn tất, tác phẩm sẽ được xuất bản dưới dạng kỹ thuật số, đọc trực tiếp trên điện thoại hoặc máy tính. Bạn cũng có thể in ra thành sách, chia sẻ qua liên kết, hoặc chỉnh sửa nhanh nội dung và hình minh họa chỉ với vài thao tác đơn giản.

5 bước tạo sách/truyện bằng AI trong Storybook

Bước 1: Truy cập https://gemini.google.com trên điện thoại hoặc máy tính, đăng nhập bằng tài khoản Google.

Tại thanh menu bên trái, tìm mục Khám phá Gem và chọn vào đó.

Ở mục Khám phá Gem, chọn Storybook.

Bước 2: Trong danh sách tính năng, tìm Storybook (thử nghiệm) và nhấn chọn.

Bước 3: Nhập ý tưởng của bạn vào ô trống hoặc chọn một gợi ý sẵn do Google đề xuất.

Nhập ý tưởng của bạn vào ô trống.

Bước 4: Tải lên hình ảnh, tranh vẽ hoặc file PDF để làm chất liệu sáng tác; chọn phong cách minh họa yêu thích. Sau đó nhập yêu cầu chi tiết để Gemini hiểu rõ mong muốn của bạn.

Chỉ mất vài phút để tạo một quyển truyện bằng AI (Ảnh: Chụp màn hình)

Bước 5: Gửi yêu cầu và chờ vài giây để hệ thống tạo toàn bộ cuốn truyện có hình minh họa.

Ngoài việc đọc trực tiếp, bạn có thể bấm vào biểu tượng loa ở góc trên bên phải để nghe bản kể bằng giọng đọc đã chọn. Khi hài lòng, bạn có thể lưu, in hoặc chia sẻ ngay.

Công cụ này đặc biệt phù hợp với phụ huynh, giáo viên và nhà sáng tạo nội dung. Hiện này, Storybook hiện có mặt trên cả phiên bản web và ứng dụng di động của Gemini. Lưu ý, tính năng này chỉ dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn định chia sẻ tác phẩm trong môi trường học tập hoặc nhóm làm việc, hãy tắt chế độ doanh nghiệp để việc chia sẻ diễn ra suôn sẻ hơn.

Một số tính năng nổi bật: