Hướng dẫn sử dụng tính năng tạo sách, truyện bằng AI 'mới tinh' của Gemini

Google vừa giới thiệu Gemini Storybook, công cụ thú vị dành cho những ai yêu thích viết lách và sáng tạo hình ảnh. Chỉ cần đưa ra một ý tưởng, chủ đề hoặc tuyến nội dung cơ bản, bạn đã có thể sở hữu ngay một cuốn truyện kỹ thuật số khoảng 10 trang, kèm hình minh họa độc quyền và giọng đọc sinh động.
Người dùng được phép tùy chọn phong cách hình ảnh đa dạng: từ hoạt hình vui nhộn, sách tô màu cho đến tranh len móc nghệ thuật.
Điểm đặc biệt của Storybook là chế độ thuyết minh bằng giọng đọc – lý tưởng cho truyện thiếu nhi hoặc người mới học đọc. Bạn có thể lựa chọn tông giọng theo sở thích, để câu chuyện trở nên gần gũi và lôi cuốn hơn.
Khi hoàn tất, tác phẩm sẽ được xuất bản dưới dạng kỹ thuật số, đọc trực tiếp trên điện thoại hoặc máy tính. Bạn cũng có thể in ra thành sách, chia sẻ qua liên kết, hoặc chỉnh sửa nhanh nội dung và hình minh họa chỉ với vài thao tác đơn giản.
5 bước tạo sách/truyện bằng AI trong Storybook
Bước 1: Truy cập https://gemini.google.com trên điện thoại hoặc máy tính, đăng nhập bằng tài khoản Google.
Tại thanh menu bên trái, tìm mục Khám phá Gem và chọn vào đó.
Bước 2: Trong danh sách tính năng, tìm Storybook (thử nghiệm) và nhấn chọn.
Bước 3: Nhập ý tưởng của bạn vào ô trống hoặc chọn một gợi ý sẵn do Google đề xuất.
Bước 4: Tải lên hình ảnh, tranh vẽ hoặc file PDF để làm chất liệu sáng tác; chọn phong cách minh họa yêu thích. Sau đó nhập yêu cầu chi tiết để Gemini hiểu rõ mong muốn của bạn.
Bước 5: Gửi yêu cầu và chờ vài giây để hệ thống tạo toàn bộ cuốn truyện có hình minh họa.
Ngoài việc đọc trực tiếp, bạn có thể bấm vào biểu tượng loa ở góc trên bên phải để nghe bản kể bằng giọng đọc đã chọn. Khi hài lòng, bạn có thể lưu, in hoặc chia sẻ ngay.
Công cụ này đặc biệt phù hợp với phụ huynh, giáo viên và nhà sáng tạo nội dung. Hiện này, Storybook hiện có mặt trên cả phiên bản web và ứng dụng di động của Gemini. Lưu ý, tính năng này chỉ dành cho người từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn định chia sẻ tác phẩm trong môi trường học tập hoặc nhóm làm việc, hãy tắt chế độ doanh nghiệp để việc chia sẻ diễn ra suôn sẻ hơn.
Một số tính năng nổi bật:
Hỗ trợ hơn 45 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt.
Cho phép tải ảnh, tranh vẽ, file PDF để làm tư liệu.
Tùy chỉnh giọng đọc theo ý muốn – phù hợp với trẻ em và người mới học đọc.
In sách làm quà lưu niệm hoặc chia sẻ qua liên kết nhanh chóng.
Thay đổi nội dung và phong cách minh họa bất cứ lúc nào.