Hotline: 0865015015

Khoa học

Google News

Hưng Yên ra mắt nền tảng trợ lý ảo, bước vào 'kỷ nguyên dầu mỏ số'

Trần Hoàng
TPO - Với hơn 500 đại biểu tham dự, Diễn đàn Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Hưng Yên 2025 đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược phát triển dữ liệu số toàn diện của tỉnh. Hưng Yên chính thức ra mắt nền tảng trợ lý ảo và khung kiến trúc Chính quyền số 4.0, khẳng định quyết tâm bước vào kỷ nguyên kinh tế dữ liệu.

Sáng 29/10, tại Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh, Diễn đàn Khoa học Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2025 với chủ đề “Kinh tế dữ liệu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững” do UBND tỉnh Hưng Yên và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia phối hợp tổ chức chính thức được khai mạc.

Sự kiện đã quy tụ hơn 500 đại biểu đến từ các bộ, ngành Trung ương, các tập đoàn công nghệ, viễn thông hàng đầu như Viettel, VNPT, MobiFone, Misa, AgriS; các viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp địa phương... Đây là diễn đàn cấp tỉnh đầu tiên đánh dấu hoạt động mở đầu cho chiến lược chuyển đổi số toàn diện của tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn phát triển mới.

tp-07220.jpg
Tỉnh Hưng Yên ra mắt nền tảng trợ lý ảo

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, cho biết trong bối cảnh triển khai Luật Dữ liệu 2024 và Nghị quyết 57‐NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Hưng Yên xác định kinh tế dữ liệu chính là trụ cột then chốt để thúc đẩy tăng trưởng xanh, hướng tới đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Tỉnh Hưng Yên đã ban hành Quyết định số 1165/ QĐ-UBND về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển dữ liệu số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2025 -2030, tầm nhìn đến năm 2035”. Qua đó xác định dữ liệu là nguồn tài nguyên mới; là nền tảng để thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, xây dựng tỉnh Hưng Yên thông minh, năng động.

tp-07206.jpg
Các đại biểu tham quan các giải pháp kiểm soát chất lượng công nghệ số cho các nhà máy quy mô lớn

"Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định mục tiêu đến năm 2045, Hưng Yên sẽ trở thành thành phố thông minh, sinh thái, trực thuộc Trung ương, là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics hiện đại của vùng Đồng bằng sông Hồng. Để hiện thực hóa khát vọng đó, Hưng Yên xác định rõ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển nhanh và bền vững", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh.

Dữ liệu là "dầu mỏ mới" của thế kỷ 21

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia cho biết, dữ liệu là “dầu mỏ mới” của thế kỷ 21, và để khai thác “mỏ dầu” này Hiệp hội luôn luôn nghiên cứu, phát triển tạo những đột phá phát triển về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo từ trong cách nghĩ, cách làm. Hiệp hội quy tụ của nhiều chuyên gia giỏi trên thế giới, am hiểu sâu sắc nhất về công nghệ, có tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, an ninh mạng,…

tp-07199.jpg
Các đại biểu được giới thiệu về Robot AI hỗ trợ phục vụ hành chính công

"Dữ liệu là “trái tim” của chuyển đổi số, là “bộ não” của kỷ nguyên vươn mình, thịnh vượng của dân tộc. Trung tâm Dữ liệu quốc gia được thành lập với sứ mệnh trở thành trụ cột, là nơi tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ, phân tích và khai thác dữ liệu của các cơ quan nhà nước, hình thành kho dữ liệu quốc gia về con người và kho dữ liệu tổng hợp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội", Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương nhấn mạnh.

Diễn đàn đã công bố Khung Kiến trúc Chính quyền số Hưng Yên phiên bản 4.0; ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MOU) với các đối tác công nghệ lớn và trình diễn 5 nền tảng dữ liệu chủ chốt đã sẵn sàng phục vụ quản trị công và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Trần Hoàng
#Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên #Kinh tế dữ liệu và đổi mới sáng tạo #Phát triển nền tảng công nghệ và trí tuệ nhân tạo #Chiến lược phát triển dữ liệu quốc gia #Vai trò của dữ liệu trong chuyển đổi số #Hợp tác công nghệ và ký kết biên bản ghi nhớ #Xây dựng thành phố thông minh và đô thị sinh thái #Vai trò của dữ liệu như 'dầu mỏ mới' #Khung kiến trúc chính quyền số Hưng Yên #Phát huy các giải pháp công nghệ trong phát triển kinh tế địa phương

