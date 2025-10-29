Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Tuổi trẻ xã Lạng Giang tiên phong chuyển đổi số

P.V

Sáng 12/10, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lạng Giang (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

anh-xa-lang-giang.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Lạng Giang (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I

Dự Đại hội có đồng chí Tạ Ngọc Đông – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã; đồng chí Phạm Văn Hải – Phó Bí thư Đảng ủy xã Lạng Giang, cùng 138 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đoàn viên, thanh niên toàn xã.

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trong phong trào “Thanh niên tình nguyện”, Đoàn xã Lạng Giang triển khai 8 công trình tranh tường bích họa, 5 mô hình tuyên truyền phòng, chống đuối nước bằng năng lượng mặt trời, 8 mô hình cổng trường an toàn giao thông, trị giá hơn 200 triệu đồng.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” có bước đột phá, nổi bật với công trình số hóa 14 di tích lịch sử bằng mã QR và mô hình Thư viện số – Không gian thực tế ảo về Bác Hồ tại 73 thôn trên địa bàn xã với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Đây là điểm nhấn trong chuyển đổi số của Đoàn xã, góp phần lan tỏa hình ảnh thanh niên thời đại mới.

Các hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, khởi nghiệp, lập nghiệp được triển khai thiết thực. Đoàn xã Lạng Giang phối hợp doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho hơn 3.000 lượt thanh niên; duy trì các câu lạc bộ “Khi tôi 18”, “Học sinh 3 tốt”, hỗ trợ kỹ năng số cho đoàn viên.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo xã Lạng Giang ghi nhận kết quả Đoàn xã đạt được, đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ mới, tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng công dân số và tạo môi trường rèn luyện, cống hiến cho thanh niên.

Đại hội đề ra khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ 2025 – 2030: “Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo – Đột phá”, hướng tới mục tiêu xây dựng xã Lạng Giang văn minh, hiện đại, trở thành phường vào năm 2027. Đại hội đã công bố quyết định của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã khóa I gồm 29 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Mai được chỉ định giữ chức Bí thư Đoàn xã nhiệm kỳ 2025 – 2030.

