Huế lên phương án ứng phó lũ cho gần 32.700 người dân

TPO - Lũ dâng nhanh, mưa lớn tiếp diễn khiến nhiều địa phương tại Huế xảy ra ngập lụt nghiêm trọng. Chính quyền các phường, xã trên địa bàn chủ động sơ tán dân vùng nguy hiểm, xung yếu, sạt lở.

Lực lượng chức năng TP Huế di dời người dân vùng ngập lũ đến nơi an toàn.

Trong sáng 27/10, tại Huế có 265 hộ dân, với 730 nhân khẩu thuộc các phường Hóa Châu, An Cựu, Thủy Xuân, Dương Nỗ, Thanh Thủy... đã được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn nhằm phòng tránh nguy hiểm

Trước đó, vào chiều 26/10, hơn 30 hộ dân vùng sạt lở ở phường Phú Bài cũng đã được di dời đến nơi an toàn. Hiện, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long và sông Bồ tại trạm Phú Ốc tiếp tục lên, với mức lũ đã vượt báo động III, đe dọa gây ngập lụt cho hơn 30 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Nước lũ dâng nhanh khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt. Cảnh sát giao thông TP Huế ứng cứu người dân di chuyển phương tiện khỏi vùng ngập lũ. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND TP Huế và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã kích hoạt phương án ứng phó cấp bách.

Người dân vùng ngập lũ không giấu được vui mừng khi được lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn.

Trong mưa lũ, lực lượng CSGT Công an TP Huế kịp thời hỗ trợ đưa 1 sản phụ có nhà ở khu vực ngập lụt gần 1 mét đến nơi an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các phường, xã ở TP Huế đã được yêu cầu chủ động cập nhật phương án ứng phó cho hơn 10.000 hộ dân (gần 32.700 người), tập trung ở khu vực ven biển, đầm phá, vùng thấp trũng và có nguy cơ sạt lở đất.

﻿Lực lượng Công an TP Huế triển khai lực lượng tiếp cận các khu vực ngập sâu để di dời người dân. Chính quyền TP Huế yêu cầu những vùng ngập sâu, nước xiết, sạt lở, chính quyền các địa phương phải đặt biển cảnh báo, rào chắn ngăn người và phương tiện giao thông qua lại nhằm đảm bảo an toàn vào thời điểm mưa lũ.

Người dân TP Huế huy động cả máy kéo để chạy lũ

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong trong sáng 27/10, tại nhiều tuyến đường như Lê Đức Anh, Nguyễn Hạnh, Phạm Văn Đồng, Bà Triệu và khu vực trung tâm TP Huế, nước ngập sâu đến gần gối người lớn, có đoạn ô tô gầm cao cũng phải “bơi” qua dòng nước đục ngầu kéo theo rác thải và bùn đất.

TP Huế trong biển nước mênh mông. Video: Thế Nghĩa

Xe máy chật vật qua từng mét đường. Nhiều chiếc chết máy nằm chỏng chơ giữa dòng nước, chủ xe đành dắt bộ trong cơn mưa lạnh buốt. Những chiếc nón lá, ô dù trở thành vật bất ly thân giữa biển nước.

Không chỉ giao thông bị chia cắt, đời sống buôn bán cũng rơi vào cảnh “thất thủ”. Các quán ăn, tiệm tạp hóa, garage xe máy phải đóng cửa cuốn song nước vẫn tràn vào. Trong khi, ở những khu vực trũng sâu, người dân buộc phải dùng đến thuyền gỗ chở người và hàng hóa vượt qua đoạn ngập. Có nơi máy kéo gầm cao được huy động như một phương tiện cứu hộ bất đắc dĩ.

Những hộ gia đình sống ven đường, nhà cấp thấp phải tất bật kê kích đồ đạc, ôm từng thùng đồ chạy nước. Cổng nhà, cửa cuốn bị nước vây kín, nhiều khu vực tràn ngập rác nổi từ túi nilon, chai nhựa đến cành cây, bùn đất tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm và bùng phát dịch bệnh khi nước rút.

Máy kéo được huy động làm phương tiện vận chuyển người dân và hàng hóa.

Các chuyên gia khí tượng nhận định mưa lớn kéo dài, kết hợp việc hai hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền buộc phải xả lũ những ngày qua khiến mực nước trên sông Hương vượt báo động III, ngập lụt tiếp diễn và mở rộng. Học sinh toàn thành phố được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Trước diễn biến xấu của thời tiết, Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế đã phát đi công điện khẩn, yêu cầu các địa phương triển khai phương châm “4 tại chỗ”, theo dõi sát tình hình mưa lũ, chủ động sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm; đặc biệt ưu tiên phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già và người khuyết tật.

Lực lượng công an, quân sự, cứu hộ được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao độ, túc trực 24/24. Các chủ hồ chứa phải vận hành đúng quy trình liên hồ sông Hương theo Quyết định 1606/QĐ-TTg, thông tin kịp thời đến chính quyền và người dân vùng hạ du.

Một số hình ảnh ngập lũ tại TP Huế trong sáng nay (27/10):

Đoạn đường Nguyễn Hạnh ngập sâu do mưa lớn.

Đường Lâm Hoằng chìm trong biển nước khiến phương tiện ô tô và xe máy di chuyển khó khăn.

Một đoạn đường Phạm Văn Đồng ngập sâu gần nửa mét.

Toàn bộ đường Nguyễn Công Trứ chìm trong nước lũ đục ngầu.

Đường phố biến thành sông, người dân phải dùng thuyền để di chuyển và vận chuyển đồ đạc qua vùng ngập sâu.