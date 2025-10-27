Huế lên phương án ứng phó lũ cho gần 32.700 người dân

TPO - Lũ dâng nhanh, mưa lớn tiếp diễn khiến nhiều địa phương tại Huế xảy ra ngập lụt nghiêm trọng. Chính quyền các phường, xã trên địa bàn chủ động sơ tán dân vùng nguy hiểm, xung yếu, sạt lở.
Người dân TP Huế huy động cả máy kéo để chạy lũ
Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong trong sáng 27/10, tại nhiều tuyến đường như Lê Đức Anh, Nguyễn Hạnh, Phạm Văn Đồng, Bà Triệu và khu vực trung tâm TP Huế, nước ngập sâu đến gần gối người lớn, có đoạn ô tô gầm cao cũng phải “bơi” qua dòng nước đục ngầu kéo theo rác thải và bùn đất.
Xe máy chật vật qua từng mét đường. Nhiều chiếc chết máy nằm chỏng chơ giữa dòng nước, chủ xe đành dắt bộ trong cơn mưa lạnh buốt. Những chiếc nón lá, ô dù trở thành vật bất ly thân giữa biển nước.
Không chỉ giao thông bị chia cắt, đời sống buôn bán cũng rơi vào cảnh “thất thủ”. Các quán ăn, tiệm tạp hóa, garage xe máy phải đóng cửa cuốn song nước vẫn tràn vào. Trong khi, ở những khu vực trũng sâu, người dân buộc phải dùng đến thuyền gỗ chở người và hàng hóa vượt qua đoạn ngập. Có nơi máy kéo gầm cao được huy động như một phương tiện cứu hộ bất đắc dĩ.
Những hộ gia đình sống ven đường, nhà cấp thấp phải tất bật kê kích đồ đạc, ôm từng thùng đồ chạy nước. Cổng nhà, cửa cuốn bị nước vây kín, nhiều khu vực tràn ngập rác nổi từ túi nilon, chai nhựa đến cành cây, bùn đất tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm và bùng phát dịch bệnh khi nước rút.
Các chuyên gia khí tượng nhận định mưa lớn kéo dài, kết hợp việc hai hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền buộc phải xả lũ những ngày qua khiến mực nước trên sông Hương vượt báo động III, ngập lụt tiếp diễn và mở rộng. Học sinh toàn thành phố được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Trước diễn biến xấu của thời tiết, Trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế đã phát đi công điện khẩn, yêu cầu các địa phương triển khai phương châm “4 tại chỗ”, theo dõi sát tình hình mưa lũ, chủ động sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm; đặc biệt ưu tiên phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người già và người khuyết tật.
Lực lượng công an, quân sự, cứu hộ được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao độ, túc trực 24/24. Các chủ hồ chứa phải vận hành đúng quy trình liên hồ sông Hương theo Quyết định 1606/QĐ-TTg, thông tin kịp thời đến chính quyền và người dân vùng hạ du.
Một số hình ảnh ngập lũ tại TP Huế trong sáng nay (27/10):