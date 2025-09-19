‘Hot boy bánh giò’ Võ Đình Hiếu hiếm hoi tiết lộ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhưng kín tiếng

SVO - Hơn một thập kỷ sau vai diễn 'thằng bán bánh giò' từng 'gây sốt' cùng Nhã Phương, Võ Đình Hiếu vẫn miệt mài trên con đường diễn xuất. Anh vừa trở lại màn ảnh nhỏ và mang đến một màu sắc tươi mới, hài hước, đầy năng lượng.

Võ Đình Hiếu được mệnh danh là "hot boy bánh giò" khi tham gia phim hài ngắn Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò bên cạnh Nhã Phương. Sau thành công đó, anh liên tiếp có thêm nhiều vai diễn khác nhau. Gần đây, anh tạo ấn tượng cho khán giả với vai Dũng đầy lạc quan và hài hước trong phim truyền hình Duyên.

Để xây dựng một nhân vật hài hước nhưng không "lố", nam diễn viên cho biết anh đã tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc giữa bản thân và Dũng. "Khi đọc kịch bản, tôi thấy Dũng có rất nhiều điểm giống mình ngoài đời, cũng hay nói chuyện, trêu đùa mọi người. Chính sự tương đồng này giúp tôi nhập vai một cách tự nhiên, cảm nhận nhân vật sâu hơn và thoải mái thể hiện sự hồn nhiên của anh ấy", anh chia sẻ.

Là một người yêu động vật, Võ Đình Hiếu không gặp nhiều khó khăn khi tương tác với những "bạn diễn" động vật trong các cảnh quay ở nông trại. Anh hào hứng kể lại việc làm quen và học cách chăm sóc bò, dê từ các nông dân, tạo nên những thước phim chân thật và đáng yêu.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh trong phim là cảnh quay dưới mưa cùng Nhan Phúc Vinh. "Ê kíp phải sử dụng một vòi nước rất lớn, khiến chúng tôi không thể nghe rõ lời thoại của nhau. Cả hai anh em chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng để diễn, vừa phải chống chọi với cái lạnh, vừa phải phối hợp thật ăn ý để hoàn thành cảnh quay trước khi trời tối," Võ Đình Hiếu kể lại. Phân cảnh này không chỉ là một thử thách mà còn là minh chứng cho sự chuyên nghiệp và hết mình vì vai diễn của cả hai diễn viên.

Bên cạnh sự nghiệp, Võ Đình Hiếu cũng không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Khi được hỏi về âm nhạc, anh thẳng thắn cho biết đó chỉ là một cuộc dạo chơi vì đam mê: "Tôi vẫn sẽ viết nhạc cho một số bộ phim mình tham gia nếu có duyên. Nhưng con đường chính mà tôi kiên định theo đuổi vẫn là diễn xuất.

Tháng 10 năm 2024, nam diễn viên bất ngờ thông báo kết hôn, mở ra một chương mới trong cuộc đời. Anh hạnh phúc gói gọn cuộc sống hôn nhân trong hai chữ tuyệt vời. "Thật tuyệt khi có một người đồng hành cùng mình trên mọi chặng đường", anh tâm sự. Bà xã của Võ Đình Hiếu không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng lại là hậu phương vững chắc, luôn thấu hiểu và ủng hộ công việc của chồng.

Anh tự hào kể: "Cô ấy từng theo tôi đi quay phim vài lần nên hiểu rõ những khó khăn, vất vả của nghề diễn. Vì vậy, cô ấy không bao giờ phàn nàn về việc tôi đi sớm về khuya mà luôn tạo điều kiện để tôi tự do và an tâm làm nghề". Chính sự thấu hiểu và yêu thương đó đã trở thành nguồn năng lượng tích cực, giúp Võ Đình Hiếu thêm nhiệt huyết và cống hiến hết mình cho nghệ thuật.