Horoscope 29/6 - 5/7: Nhân Mã trở nên nhạy cảm hơn, Song Ngư tìm thấy lối ra

HHTO - Tuần đầu tiên của tháng 7 mang đến nhiều tín hiệu tích cực về công việc, tài chính và các mối quan hệ, giúp nhiều cung hoàng đạo tự tin bước vào giai đoạn mới.

Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Tuần này là khoảng thời gian đáng mong đợi đối với Nhân Mã khi nhiều cơ hội xuất hiện đúng lúc, giúp cung hoàng đạo này có thêm động lực để theo đuổi những mục tiêu còn dang dở. Những chàng trai, cô gái thuộc cung Lửa sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực trong môi trường xung quanh.

Trong công việc, Nhân Mã có cơ hội tham gia những dự án mới hoặc được tiếp cận lĩnh vực mà bản thân yêu thích từ lâu. Một cuộc gặp gỡ, lời giới thiệu hoặc thông tin nhận được từ đồng nghiệp có thể mở ra hướng đi đầy triển vọng. Những ai đang tìm kiếm việc làm, khách hàng hoặc đối tác hợp tác sẽ có nhiều tín hiệu khả quan hơn dự kiến.

Trong chuyện tình cảm, chòm sao này mang nguồn năng lượng tích cực và dễ tạo thiện cảm với những người xung quanh. Người độc thân có thể gặp được đối tượng thú vị thông qua các chuyến đi, hoạt động cộng đồng hoặc mạng xã hội.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Trong công việc, Ma Kết có thể hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng hoặc đạt được một cột mốc đáng nhớ. Những dự án kéo dài trước đây dần đi đến giai đoạn ổn định, giúp Ma Kết có thêm thời gian để chuẩn bị cho những mục tiêu mới. Một số người còn nhận được lời đề nghị hợp tác hoặc cơ hội phát triển nghề nghiệp đáng cân nhắc.

Tài chính duy trì trạng thái tích cực. Các khoản thu nhập được quản lý hiệu quả hơn, trong khi những kế hoạch tiết kiệm hoặc đầu tư trước đó bắt đầu cho thấy tín hiệu khả quan. Đây cũng là tuần phù hợp để Ma Kết nghiên cứu những cơ hội phát triển dài hạn.

Chuyện tình cảm mang lại cảm giác bình yên và ổn định. Người độc thân dễ gặp được người có cùng quan điểm sống hoặc định hướng tương lai tương đồng. Với những người đang yêu, sự quan tâm từ những điều nhỏ nhất sẽ giúp tình cảm ngày càng bền chặt.

Bảo Bình (20/1 - 18/2)

Bảo Bình đón nhận một tuần giàu cảm hứng khi liên tục xuất hiện những ý tưởng mới và cơ hội mở rộng các mối quan hệ. Đây là thời điểm lý tưởng để cung hoàng đạo này thử nghiệm những điều khác biệt hoặc bắt đầu một dự án cá nhân đã ấp ủ từ lâu.

Trong công việc, khả năng sáng tạo giúp Bảo Bình nổi bật giữa tập thể. Một ý tưởng được đưa ra đúng thời điểm có thể nhận được sự ủng hộ từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Những ai làm việc trong lĩnh vực truyền thông, công nghệ, giáo dục hoặc sáng tạo nội dung càng dễ ghi dấu ấn trong tuần này.

Tài chính có nhiều tín hiệu khả quan nhờ những cơ hội hợp tác mới. Một số khoản thu đến từ kỹ năng cá nhân hoặc công việc ngoài giờ có thể giúp cung hoàng đạo này cải thiện nguồn thu nhập.

Song Ngư (19/2 - 20/3)

Song Ngư là một trong những cung hoàng đạo đón nhận nhiều cơ hội mới nhất tuần này. Trực giác nhạy bén giúp những chàng trai, cô gái thuộc cung Nước dễ dàng nhận ra đâu là hướng đi phù hợp cho bản thân.

Trong công việc, các dự án hoặc kế hoạch cá nhân bắt đầu có những bước tiến tích cực. Một số Song Ngư có thể nhận được lời mời tham gia công việc mới, cộng tác trong dự án thú vị hoặc được giao nhiệm vụ giúp phát huy thế mạnh sáng tạo của mình.

Tài chính duy trì ổn định và có chiều hướng tăng trưởng vào cuối tuần. Những khoản thu liên quan đến năng khiếu, công việc sáng tạo hoặc hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ có thể mang đến kết quả đáng khích lệ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo