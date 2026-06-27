Tháng 7: Trăng Non Cự Giải mở ra chương mới, mùa Sư Tử thắp sáng tham vọng

HHTO - Tháng 7 mang đến hàng loạt chuyển động đáng chú ý trên bầu trời chiêm tinh, từ Trăng Non Cự Giải giàu cảm xúc đến Trăng Tròn Bảo Bình thúc đẩy sự bứt phá. Đây là giai đoạn nhiều cung hoàng đạo bắt đầu nhìn rõ hướng đi của mình trong nửa cuối năm.

Sao Thủy nghịch hành

Một trong những sự kiện được cộng đồng chiêm tinh quan tâm nhất trong tháng 7 chính là giai đoạn Sao Thủy nghịch hành diễn ra từ cuối tháng 6 đến ngày 23/7. Đây là khoảng thời gian phù hợp để rà soát các kế hoạch, hoàn thiện công việc đang thực hiện và nhìn nhận lại những quyết định quan trọng thay vì vội vàng bắt đầu mọi thứ.

Năng lượng của Sao Thủy trong cung Cự Giải khiến nhiều người có xu hướng suy nghĩ nhiều hơn về gia đình, những mối quan hệ thân thiết và các giá trị mang lại cảm giác an toàn. Đây cũng là thời điểm thích hợp để giải quyết những câu chuyện còn bỏ ngỏ hoặc khôi phục những kết nối từng bị gián đoạn.

Trăng Non Cự Giải

Ngày 14/7 đánh dấu Trăng Non trong cung Cự Giải - một trong những sự kiện nổi bật nhất tháng. Trong chiêm tinh học, Trăng Non thường tượng trưng cho sự khởi đầu, những dự định mới và các hạt giống được gieo xuống cho tương lai.

Năng lượng Cự Giải mang đến sự tập trung vào gia đình, tổ ấm, cảm xúc cá nhân và các mối quan hệ thân thiết. Đây là thời điểm lý tưởng để đặt ra những mục tiêu liên quan đến cuộc sống cá nhân, cải thiện môi trường sống hoặc dành nhiều thời gian hơn cho những người quan trọng.

Nhiều cung hoàng đạo có thể cảm nhận rõ nhu cầu được nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và xây dựng những nền tảng vững chắc trước khi bước vào giai đoạn tăng tốc cuối năm.

Sao Kim tiến vào Xử Nữ

Ngày 9/7, Sao Kim tiến vào Xử Nữ, tạo nên sự thay đổi đáng kể trong cách mọi người thể hiện tình cảm và sự quan tâm. Thay vì những lời nói hoa mỹ, năng lượng này đề cao các hành động thực tế, sự hỗ trợ và những cử chỉ nhỏ nhưng chân thành.

Đây là khoảng thời gian thuận lợi để xây dựng các mối quan hệ bền vững, cải thiện chất lượng công việc và chú ý hơn đến sức khỏe. Những kế hoạch liên quan đến học tập, nâng cao kỹ năng hoặc phát triển bản thân cũng nhận được nguồn năng lượng tích cực.

Mùa Sư Tử

Sau nhiều tuần tập trung vào cảm xúc và đời sống cá nhân, Mặt Trời tiến vào cung Sư Tử từ ngày 22/7, mang theo nguồn năng lượng hoàn toàn khác biệt. Đây là giai đoạn của sự tự tin, sáng tạo và khát vọng thể hiện bản thân.

Nhiều người sẽ cảm thấy muốn bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động theo đuổi những mục tiêu lớn hoặc thể hiện năng lực của mình trước tập thể. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bắt đầu các dự án sáng tạo, xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc tham gia những hoạt động cộng đồng.

Trăng Tròn Bảo Bình

Khép lại tháng 7, Trăng Tròn Bảo Bình sẽ diễn ra vào ngày 29/7. Nếu Trăng Non mang ý nghĩa khởi đầu thì Trăng Tròn lại là thời điểm thu hoạch thành quả, nhìn thấy kết quả của những nỗ lực đã bỏ ra trước đó.

Năng lượng Bảo Bình khuyến khích mỗi người mở rộng góc nhìn, kết nối với cộng đồng và mạnh dạn thay đổi những điều không còn phù hợp. Đây là thời điểm nhiều ý tưởng mới được hình thành, nhiều mục tiêu được xác định rõ ràng hơn và không ít người sẽ đưa ra những quyết định quan trọng cho chặng đường sắp tới.

Thông điệp tháng 7

Tháng 7 không phải là khoảng thời gian của những bước nhảy vọt đột ngột mà là hành trình xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Từ Trăng Non Cự Giải đến Trăng Tròn Bảo Bình, các sự kiện chiêm tinh trong tháng đều hướng con người đến việc thấu hiểu bản thân và củng cố những giá trị quan trọng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo